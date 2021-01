A to včetně příbuzných pozemní hokejistky Zuzany Dudové z Rakovníka. „Moje sestra registraci ráno zkoušela, poté i teta, a to několikrát. Kód jim přišel až po pěti minutách, ale nefungoval. Po dalším zkoušení se jim to nakonec povedlo a babičky zaregistrovaly,“ podělila se o zkušenosti Zuzana Dudová.

Jenže samotná registrace je prvním krokem, ještě je třeba najít a rezervovat volné místo. A to už se nepodařilo. „V 10 hodin už bylo plno,“ řekla Dudová.

Lidé starší osmdesáti let si mohli začít registrovat termín pro očkování proti covidu-19 od páteční osmé hodiny, přičemž Ministerstvo zdravotnictví umožnilo přihlášení pouze přes online formulář na webové stránce registrace.mzcr.cz. Vzhledem k tomu, že formulář k registraci je pouze online, řada seniorů vyžívala pomoci svých mladších příbuzných. Najdou se ovšem i ti, kteří žádné příbuzné nemají. Pro ně sice existuje linka podpory 1221, ale ta je nyní velmi vytížená.

Novostrašecký starosta rovněž jednal s ředitelem Masarykovy nemocnice v Rakovníku Tomášem Jedličkou o zřízení detašovaného pracoviště pro plošné očkování. „Očkovací místo by mohlo vzniknout ve volební místnosti v prostorách pečovatelského domu, kde je připojení k internetu a nachází se v blízkosti polikliniky. Ředitel Tomáš Jedlička má představu, že lékaři by například dvě hodiny očkovali a potom přešli do své ordinace, přičemž by si dobu očkování zapisovali do kalendáře. Jde o to zapojit co nejvíce lékařů a zdravotních sester,“ uvažuje Karel Filip, podle něhož bude důležité určit spádovost obcí do očkovacího centra.

Novostrašečtí občané budou rovněž moci využít službu Senior taxi, která je dopraví do příslušného očkovacího centra.

V Rakovníku už prošla očkováním zhruba polovina personálu Masarykovy nemocnice v Rakovníku, kde se bude také nacházet zatím jediné očkovací centrum ve městě. Rakovnická radnice zatím nezveřejnila informační linku, neboť vyčkává na pokyny ze Středočeského kraje. „Jediné, co jsme zatím mohli udělat, bylo sdílet obecné informace na naše facebookové a webové stránky. Původně jsme chtěli starším občanům s registrací pomáhat, máme linku připravenou, ale je to tak strašně složité. Lidé nám musí říci veškeré osobní údaje, anamnézy po telefonu, proto čekáme na další metodické pokyny z kraje, který vše zařizuje a následně se přizpůsobíme,“ sdělila mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

Jednou z možností je také kontaktovat svého obvodního lékaře, na což poukázala i ředitelka Pečovatelské služby v Rakovníku Zlatuše Lüftnerová. „Nejsme pobytové zařízení, takže pokud naši klienti nemají žádné rodinné příslušníky, měli by kontaktovat svého obvodního lékaře, se kterým by měli být v pravidelně v kontaktu. Pokud by ho však někdo neměli a oslovili by nás, byli bychom jim nějakým způsobem nápomocni,“ uvedla ředitelka Pečovatelské služby Rakovník.

Na další pokyny zatím čekají také v domovech pro seniory, kde mají zájem o očkování více než dvě třetiny klientů. „Zatím máme jen informaci, že naši zaměstnanci by se měli očkovat v očkovacím centru v nemocnici, ale nevíme kdy. Pro klienty potřebujeme mobilní očkovací tým, ale zatím nevíme, kdy by měl být k dispozici,“ konstatoval ředitel rakovnického domova seniorů Pavel Jenšovský.