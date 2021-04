/FOTOGALERIE/ S několikaměsíčním zpožděním byly zahájeny rekonstrukce hasičských stanic v Novém Strašecí i Jesenici. O něco dál je stavba ve druhém jmenovaném městě, kde již mají zalitý beton v základech a od příštího týdne by se mělo pracovat na obvodových zdech.

Stavební práce na hasičské zbrojnici v Jesenici na konci března 2021. | Foto: Jan Polák

„Celé se to poněkud pozdrželo, a to i kvůli covidu, kdy firmě chyběli dělníci. Základy už jsou ale vybetonované a až to celé ztvrdne, nastoupí se na obvodové zdi. Předpokládám, že do konce léta by se měla rekonstrukce stihnout,“ uvedl starosta Jesenice Jan Polák.