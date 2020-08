Výhodou mají být následné nižší výdaje spojené s vytápěním. V rámci projektu dojde k opravě střechy, výměně oken a dveří i zateplení budovy včetně finální úpravy fasády. Počítá se rovněž s opravou lodžií nebo pokleslého panelu ve foyer.

Na rekonstrukci přispěje dotace od ministerstva životního prostředí v předpokládané výši 11,7 milionu korun. Dalších více než 15 milionů hradí město.

Mezi další plány patří opravy sociálního zázemí. Místní odbor investic už zajistil zpracování projektové dokumentace. Předmětem prací je rekonstrukce toalet se vstupem z foyer, včetně zřízení bezbariérového záchodu. Bude provedena kompletní výměna rozvodů, vymění se obklady, dlažby a sanitární vybavení, opraví se omítky.

Náklady mají dosáhnout 1,6 milionu korun. Letošní rozpočet počítá s částkou 1,5 milionu korun, zbytek by měl následovat v příštím roce. Práce by kvůli koordinaci s probíhajícím zateplením kulturního centra měly podle starosty Karla Filipa proběhnout zřejmě v listopadu a prosinci.

Stavět se letos mělo také v Kulturním centru v Rakovníku, kde bylo v plánu zřízení vstupního turniketu. „Chtěli jsme, aby lidé v kulturním centru měli jistotu, že je v budově bezpečná kapacita, daná bezpečnostními normami a únikovými cestami. Vzhledem k tomu, že se neustále pendluje tam a zpět, měl by turniket zajistit, aby tam bylo nejvýš 650 lidí. Tak by to bylo neošiditelné,“ vysvětluje ředitel kulturního centra Jiří Karel.

Podle rakovnického starosty Luďka Štíbra o vybudování turniketů rozhodnou radní města. Záměr by se mohl hradit z rezervního fondu.

U vstupu do letního kina už je jisté, že se realizace přesune na příští rok. „Nyní se pracuje na stavebním povolení. Jde o zakázku v řádu milionů, ale myslím si, že v příštím roce bychom měli letní kino dokončit,“ dodává Štíbr.