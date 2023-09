Obec už má schválenu dotaci na instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu školní budovy za 2,5 milionu korun. Montáž by se měla provést v tomto roce. Další už přiklepnutá dotace má přispět na stavební úpravy dílen, vybavení tříd a kabinetu i na stavbu venkovní učebny. Náklady by měly dosáhnout 7,5 milionu korun. „S ředitelem školy jsme řešili rozdělení záměru na dvě fáze. Jedna část by se možná stihla ještě letos, ovšem je otázkou, zda stavební firma, která se vysoutěží, bude schopna stavbu do konce roku zahájit. Každopádně jisté je, že se práce přehoupnou i do příštího roku,“ vysvětlil starosta Dominik Petráček.