Další velké investice ale v obci neplánují. „Už máme všechny velké akce, u kterých jiné obce čekají na dotace, hotové. Kanalizaci, vodovod, opravené místní komunikace a chodníky i obecní budovy. Čekají nás tedy pouze drobnosti,“ uvedla starostka Dana Medřická.

Školní budova, která pochází z konce 19. století, dostala předloni novou střechu a dočkala se také vnitřních úprav, rekonstrukci má za sebou například kuchyňka, jídelna, chodby, šatny i sociální zázemí. V minulém roce následovala oprava fasády, a to nejen sídla školy, ale také sousední bývalé pošty, kterou obec v roce 2019 koupila.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Na náklady 1,9 milionu korun přispěla obci 670 tisíci dotace. „Měli jsme i nějaké vícenáklady, například opravu portálu. Nyní už nám zbývá pouze koupit dva kotle do školy a ve školce chceme upravit zázemí pro učitelky a zřídit tam záchod s umyvadly, tedy žádné velká náklady,“ připomněla starostka.

Budova bývalé pošty, která byla nedávno v obci zrušena, zatím nemá využití. V budoucnu by tam mohl sídlit videoklub, případně obřadní síň.

„Pokud by nám přišlo nařízení, že u nás musíme mít jesle, o čemž se nějakou dobu spekulovalo, přemístili bychom obřadní síň a videoklub, které jsou nyní v budově bývalých jeslí, právě tam. Náklady na údržbu bývalé pošty jsou minimální, ani její výkupní cena nebyla vysoká, nestála ani půl milionu, proto nás to zatím tolik netíží,“ vysvětlila Medřická.

Obec počítá v letošním roce s novým veřejným rozhlasem, na jehož realizaci nakonec v minulém roce nedošlo. „Loni jsme k nám kvůli koronaviru nemohli dostat žádnou firmu ale už by to chtělo nový rozhlas, protože ozvučení není ideální,“ poznamenala Medřická.

Vznikne v Lišanech pečovatelský dům?

Starostka se už několik let zabývá myšlenkou vybudovat v obci pečovatelský dům. Vše ovšem závisí na majiteli vytipovaného objektu, zda ho obci odprodá.

„Nejdříve jsem chtěla pečovatelský dům vybudovat v bývalém JZD, ale současný majitel nám objekt nechtěl prodat. Místo, které pro něj máme nyní vyhlédnuté, by bylo ideální. O domov seniorů je zájem i ze strany občanů, chtěli bychom ho mít pouze pro místní. Závisí to ale také na realizaci obchvatu. Dopravní situace v obci není ideální a nedovedu si představit, že by se klienti kolem domova nyní procházeli,“ připomněla starostka chystaný záměr, který by měl dopravě v Lišanech výrazně odlehčit.

Právě přes Lišany totiž vede v době uzavírek silnice mezi Rakovníkem a Novým Strašecím objízdná trasa. Doprava v obci zhoustla i poté, co byla dálnice D6 prodloužena až ke Krupé.

Po stavbě obchvatu obce, který je součástí spojení D6 s Rakovníkem, by měl být opraven i mostek nedaleko hřbitova, který je ve špatném stavu.