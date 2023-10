Střechy už se opravují na budově pojišťovny, městského úřadu a nad jídelnou Axamitu. Hotovo by mělo být do konce tohoto roku. V nejbližších dnech se začne s opravou fasády a zateplením sídla holičství v Palackého ulici. „Kvůli opravě došlo k určitému omezením v dopravě,“ připomněl starosta města Karel Filip.

Zhruba milion korun bude stát oprava střechy haly v areálu Hamiro, která je v havarijním stavu. „Kdyby se střecha neopravila, musela by se hala přestat užívat a došlo by ke statickému poškození stavebních konstrukcí, které by mohla být už neopravitelné,“ konstatoval Filip.

Cvičení hasičů: u rakovnického letiště se zřítilo malé dopravní letadlo

Město sice zatím nemá představu, jak bude areál v budoucnu využit, počítá ale s tím, že náklady na opravu střechy se splatí nájmem, který ročně činí 270 tisíc korun. K návratnosti investice tak dojde za čtyři roky.

V nejbližších dnech začne kompletní rekonstrukce toalet a vstupu do Městské galerie Viktora Olivy, která by měla být hotová rovněž do konce tohoto roku. Náklady přesáhnou milion a půl. Jde o další z oprav v rámci modernizace budovy kulturního centra, kde se galerie nachází.

Poslední práce v galerii

„V galerii bude současně probíhat výměna podhledů a rekonstrukce světel. Stará expozice už je kompletně zrekonstruovaná. Touto opravu bude galerie hotová,“ potvrdila vedoucí odboru kultury, sportu a rodinné politiky města Lenka Pelcová.

Do celkové renovace budovy kulturního centra už město investovalo mnoho peněz, s opravami ovšem ještě zdaleka není u konce. „Udělala se střecha, zateplení, foyer. Letos se opravoval prostor baru, ten má nové sezení, podhledy, světla. Na sále se obrousil parket. V poslední době se toho udělalo opravdu hodně, ale ještě pokračujeme. Zbývá nám například vyměnit světla ve spojovací chodbě a v sále v podhledech. Děláme rovněž projekt na rekonstrukci zázemí pro účinkující,“ uvedl místostarosta města Jan Bureš.

Masky, tanec, soutěže. Děti v Pavlíkově si užily halloweenské odpoledne

Právě střecha budovy Novostrašeckého kulturního centra poslouží pro fotovoltaickou elektrárnu. Projekt na fotovoltaiku se dělá také pro školu, školní jídelnu nebo starou budovu základní umělecké školy, kde se mají rekonstruovat i vnitřní prostory.

Novostrašečtí už začínají sestavovat rozpočet na příští rok, kdy bude největší stavební akcí přístavba mateřské školy U Lesíka. Projekt za 40 milionů korun bude rozdělen na etapy.

Další dvě třídy U Lesíka

Zahájen má být se začátkem letních prázdnin a v roce 2024 má být prostavěno 15 milionů. Vše má být hotovo do dvou let od zahájení stavby.

Kapacita školky se zvýší o dvě oddělení, tedy zhruba o 50 dětí. „Kapacita v městských školkách byla v posledních letech nedostatečná, jedno oddělení jsme proto museli mít i na Rudě, která budovu provozuje a my na provoz přispíváme. To se po přístavbě zruší,“ uzavřel Filip.