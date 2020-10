Předpokládané investiční náklady dle rozpočtu projektanta činí 1,53 milionu korun včetně DPH. Projekt zahrnuje jak úpravu vlastního vstupu, pokladny či zřízení technické místnosti pro umístění světelného poutače, tak osazení odpadkových košů, kompletní obnovu zeleně před a vedle vstupu do areálu letního kina a podobně.

Dvě etapy obnovy areálu Letního kina v Rakovníku spočívající v obnově hlediště a pódia již byly realizovány. „V posledních letech bylo investováno do technologické části letního kina konkrétně do nového digitálního projektoru a do opravy sociálního zařízení. Úpravami vstupu a prostranství před letním kinem bude celková obnova areálu kina završena,“ doplnila mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

Celá realizace by měla začít v listopadu a termín dokončení je naplánován do konce května příštího roku.