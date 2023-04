Takovým příkladem je třeba malíř a lakýrník Miroslav Šilha. „Kamkoliv přijdu, hned při prvním kontaktu poznám podle chování, zda lidé něco nabídnou. Někdo třeba už při otevření dveří řekne: Dobrý den, co si dáte? Já si ale radši při obědové pauze zajdu někam na oběd nebo se najím v autě, kde mám na jídlo klid a nemusím udržovat konverzaci,“ popsal rakovnický malíř.

Ten si také povšiml, že starší generace je zvyklá pohostit řemeslníky víceméně automaticky. „Nabídnou kafe, vodu i oběd. Někdy se to opravdu špatně odmítá a skoro to ani nejde, jinak se dotyčný může i urazit,“ usmívá se a dodává, že mladí většinou jen vyžadují, aby udělal svoji práci, ale i mezi nimi se najdou občas výjimky. Různé zkušenosti má v rámci firem.

V jednom zdravotnickém zařízení bylo automatické, že při vymalování místností dostal od kuchařek oběd, najdou se ovšem i živnostníci, kteří mu nenabídnou ani vodu. „Jeden nejmenovaný živnostník v Panoším Újezdě, kde jsem kromě výmalby dělal i sádrokarton, mi nenabídl ani vodu. Mně ovšem došla a bylo velké vedro. Říkal jsem mu tedy ve čtyři hodiny, že práci udělám až druhý den, ale on mi odvětil, že to neexistuje a přeje si to mít hotové ten samý den. Já mu tedy řekl, že mi ale došla voda a budu si pro ni muset sjet do jiné vesnice, kde je Jednota, a on na to nic neřekl, nic mi nenabídl, tak jsem tedy musel jet,“ popsal ne zrovna příjemnou zkušenost rakovnický malíř.

Instalatér Petr Bolech přiznal, že stravování se za dobu, co se živí svým řemeslem, hodně změnilo. „Dříve se dá říci že zákazníci, kteří si mne pozvali domů, z devadesáti procent vařili a brali to jako samozřejmost. U starší generace to bylo možná ve sto procentech. Teď už je to spíše o lidech a také o jejich zaneprázdněnosti. Dnes je celkem normální, že vám lidé nechají klíče a jsou v práci, senioři bývají doma a tak je logické, že jejich pohostinnost je mnohem vyšší,“ popsal svoje zkušenosti Petr Bolech, který nebazíruje na tom, aby dostal najíst.

„Nejde o to, zda bych se rád najedl. Pokud mě zákazník zve ke stolu, je to příjemné, popovídáme si, zasmějeme se a jdeme dělat. Jinak jsem zvyklý chodit na oběd do restaurací a podobně,“ pronesl instalatér.

Jeho kolega, instalatér z Třeboce Tomáš Prask, naopak uvedl, že ochota zákazníků je podobná jako před lety. „Je to stejné. Jelikož dělám pro lidi, které už znám dlouho, tak od nich dostávám jídlo i pití, u cizích víceméně vůbec,“ popsal Prask.

Anketa: Pohostíte řemeslníky, kteří u vás pracuji?