„Mám pocit, že se společnosti vytratila slušnost a ohleduplnost,“ říká majitelka rakovnického Bistra u holiče Veronika Gregorová, kde dříve bývaly pro děti i hračky. „Časem jsem dala všechno pryč, protože to většinou bylo rozházené po celém bistru a vznikla nám tady herna. Bistro využívají studenti a lidé při obchodních jednáních, s čímž se trochu tluče hlučnější malý návštěvník. Jako máma chápu, že dítě ještě nezná hranice hlučnosti nebo už je unavené a chce spát. Od toho je ale rodič, který by měl vyhodnotit situaci na obě strany,“ vysvětluje podnikatelka, podle které v Rakovníku chybí herna s občerstvením.

Podobně vnímá tuto problematiku i Radka Křížová, majitelka Penzionu Bezděkov a senomatské Hospůdky Na návsi. „U nás jsou děti vítány v doprovodu rodičů - většinou tato formulace stačí a není třeba to dále řešit. Ale samozřejmě se najdou rodiče, kteří se dokážou klidně dívat na to, jak jejich rozmazlený potomek schválně hází míčky do okapu nebo si staví hrad z písku na trávníku,“ popisuje své zkušenosti Křížová, podle níž je smutné, že ruku v ruce s nevychovanými ratolestmi jdou někdy i jejich rodiče. Když je personál poprosí, aby zasáhli, dostane se mu výchovné lekce o tom, jak je nutné, aby se dítě svobodně projevovalo.

Podle provozního rakovnického podniku Ella´s Burger Víta Škalouda by měl každý podnikatel jednat podle svého uvážení, a pokud si nastaví pravidla, je to jen jeho věc. „Každý máme jiný koncept a je asi možné, že do nějakého konceptu prostě děti nesedí, ač to zní hrozně. Každopádně my jsme burgrárna a mít burgrárnu bez dětí je jako mít aquapark bez vody,“ dodává.

Jak to vidí další provozovatelé podniků na Rakovnicku

Lucie Klátilová a Karel Klátil, majitelé Pivovaru Mutějovice



U nás v restauraci jsme na dětskou klientelu připraveni a vítáme rodiny s dětmi. Pokud se děti chovají nepřiměřeně a výrazně ruší ostatní hosty a provoz restaurace, řešíme to s rodiči i dětmi. Většinou stačí děti zaměstnat nějakou činností či hrou. Podle nás jsou baby unfriendly místa, jejich vybavení a cíle na rozhodnutí a podnikatelském plánu provozovatele. Pokud jsou děti zvyklé na veřejné restaurační provozy a chovají se přiměřeně a ohleduplně k ostatním hostům, nikdo jim nebude bránit v návštěvách.

Ondřej Kinkal, provozní hostince Na Růžku v Pecínově

Každý je náš host, ať je mu pět nebo padesát. Žádné prohlášení, jak se mají děti chovat, jsme nikdy neměli. Chodí k nám hodně dětí a bereme to se zdravým rozumem. Všichni jsme kdysi byli malí. Když tam nechají někteří rodiče děti pobíhat, nabádáme je, aby děti trochu zklidnili. Napomenutí je hosty většinou respektováno. Na druhou stranu chápu, že pokud bistro není přizpůsobeno dětem a chodí tam většinou dospělí, tak pro hosty asi není komfortní, když tam děti jsou.

Michal Duda, provozní Rozvoz pizzerie v Rakovníku



My jsme kidsfriendly, ale postoj některých restaurací relativně chápu. Pokud bych šel do nějaké X hvězdičkové restaurace, tak bych tam také asi nerad poslouchal dětský řev. Navíc samozřejmě asi záleží na velikosti restaurace.

Jakub Malý, provozní Divadelní restaurace v Rakovníku

U nás není problém s dětmi, ale s jejich rodiči. Stává se, že děti lítají po restauraci, kde se nosí horká káva a jídla a rodiče je nechají běhat, to je problém. Podle mě to k restauraci patří, aby chodili dospělí s dětmi, ale jsou i rodiče, kteří nemají děti vychované a nedokážou si je zkrotit. Bohužel někteří na upozornění na nevhodné chování dětí nedbají, uznávají způsob výchovy, kde děti neznají, že si mají v klidu sednout.