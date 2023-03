„Obědové menu stojí maximálně 159 korun, což je vzhledem k současné situaci přijatelné. Počet zákazníků není úplně stejný jako před covidem, ale vrátil se nám náš dobrý kuchař a je to znát,“ uvedl Karel Klátil, majitel Poddžbánského pivovaru Mutějovice, jehož součástí je i restaurace. Loni touto dobou tam byla nejvyšší cena obědového menu 129 korun.

V Divadelní restauraci v Rakovníku stojí například řízek s bramborovou kaší v rámci obědového menu 145 korun, zatímco ve stejné době před rokem byl za 127 korun. „Od loňského roku šlo všechno cenově nahoru,“ poznamenala provozní restaurace Eva Hůlová.

Poměrně výrazně zdražilo obědové menu například v rakovnické restauraci Hájenka. Loni v zimě tam stál řízek s přílohou 135 korun, polévka 30 korun. Nyní je jídlo za 165 korun a polévka za 40 korun.

Polévka po roce dražší o pětikorunu

V restauraci Černý orel vzrostla cena řízku s přílohou ze 135 na 150 korun. V restauraci U Bílého hroznu v Rakovníku si zákazníci nyní objednají řízek s kaší za 145 korun, loni za stejné jídlo platili 119 korun, polévka se zdražila z 35 korun na 40.

Zákazníci rakovnické restaurace Na Střelnici by si loni dali vepřový řízek s kaší za 129 korun a za polévku by zaplatili 35 korun. Nyní stojí řízek s kaší 139 korun a polévka 39 korun.

Naopak stejnou cenu obědů si zachovali v pecínovské hospodě Na Růžku. „Ceny máme stejné jako v předloňském roce, kdy jsme zdražili naposledy. Nechtěli jsme zákazníky odradit a musím říci, že jich chodí poměrně dost. Mám trochu výhodu v tom, že jsem hospodu dostal od táty a platím snížený nájem, než by platit někdo jiný. V době největší krize mi ho táta odpouštěl, jinak by to pro mě bylo o dost těžší,“ konstatoval pecínovský hospodský Ondřej Kinkal.