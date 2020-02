Revitalizace Městského areálu začne s předstihem výstavbou garáží

/VIZUALIZACE/ Revitalizace Městského areálu Rakovník, která by měla zahrnout i stavbu nové tribuny na západní straně fotbalového hřiště, začne již s předstihem a to výstavbou garáží. Ty by měly nahradit stávající dřevěné garáže, které se již nacházejí za hranou svojí životnosti.

Takto by mohl vypadat Městský areál Rakovník v budoucnu. | Foto: Sportovní projekty, spol. s. r. o.

Podle radnice se jedná o jeden z nejpalčivějších problémů areálu, proto rada města rozhodla o výstavbě garáží ještě před připravovanou rekonstrukcí západní tribuny. Rada již zahájila zadávací řízení. Termín zahájení prací je stanoven od 1. dubna. Délka stavby by neměla překročit čtyři měsíce. Den v oblacích: Jaké to je být pilotem podzvukového letounu? Přečíst článek › Náklady na stavbu garáže, ve které je například uskladněná technika pro údržbu trávníku a podobně, jsou odhadovány na necelé dva miliony korun. Celková modernizace areálu ale vyjde na desítky milionů. V současné době si město nechává zpracovávat projektovou dokumentaci. Jakmile bude projekt připravený, vedení radnice by hledalo možnosti financování pomocí dotace. „Začít stavět by se mohlo v příštím roce, ale bude také záležet, za kolik se zakázka vysoutěží,“ zdůraznil místostarosta města Jan Švácha. Masopust ve Strašecí: Jitrnice rostly na stromech a pivo teklo proudem Přečíst článek › Projekt by měl být rozfázováný na etapy. Nepočítá pouze se zvelebením prostor pro diváky, řeší i zázemí pro sportovce. V přízemí tribuny by měly vzniknout šatny pro pozemní hokejisty HC 1972 Rakovník i fotbalisty rakovnického SK, klubovna, masérny, sauna i whirpool. Studie rovněž doporučuje vybudování venkovního sportoviště pro veřejnost v severní části areálu. Sucho a teplotní výkyvy. Zahrádkáři a moštaři se bojí o úrodu Přečíst článek ›

