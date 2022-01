Vznikne celkem devatenáct bytů, od garsonek až po ty velikosti 4+1. Třináct bytů je umístěno v prvním patře, zbylých šest vzniká v půdní vestavbě. Přízemí bude částečně využíváno jako společné prostory bytového domu.

„V průběhu stavby se připravuje založení společenství vlastníků bytových jednotek. Vzhledem k tomu, že se byty prodají, jsme ani nežádali o dotaci. Peníze se nám vrátí právě za prodej,“ vysvětlil starosta Řevničova Jiří Petráček.

OBRAZEM: Chrášťanské nádraží prokouklo, získalo také novou fasádu

Obec, která dřívější ubytovnu pro zahraniční dělníky v minulosti odkoupila, plánovala přestavbu již před lety, ovšem nakonec byla upozaděna z důvodu jiných velkých investičních akcí. Vloni ovšem dostala zelenou a podle starosty Řevničova zatím pokračuje podle plánu.

„Samozřejmě vnímáme, že jsou problémy jak se stavebním materiálem, u některých firem i s pracovníky. Zatím se to do stavby ale nijak nepromítlo,“ konstatoval Petráček.

Součástí projektu je také úprava vstupu do objektu, vybudování pěších komunikací, které bezbariérově propojí vstup do bytového domu a částečně do komerčních ploch v přízemí.