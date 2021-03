Ulice má z větší části panelový povrch, z části živiční. Loni zde byl zrekonstruován dům čp. 462, který byl přeměněn ze zemědělského družstva na bytový dům. Nyní je na řadě komunikace, chodníky, ale také parkoviště. To dostane nejen nový povrch, ale také nové vyznačení parkovacích stání, kterých bude devatenáct kolmých a pět podélných. V místě pěší trasy propojující místní základní školu a hřiště dojde k úpravě místa pro přecházení. U vozovky vznikne bezpečnostní zábradlí a přechod pro chodce bude doplněn signálním a varovným pásem.

Součástí chodníků je úprava stávajících vjezdu na sousední pozemky a v rámci stavby je dále navrženo odvodnění komunikace do stávajících a nových odvodňovacích prvků.

Opravy by měly začít v průběhu dubna a provede je lounská firma Ekostavby, která zakázku provede za zhruba 2,5 milionu korun bez DPH. Hotovo by mělo být do konce října.