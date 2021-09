Vlaková souprava složená z šesti obrněných vagonů, která čítá čtyři kinosály a osm interaktivních místností, byla ve čtvrtek dopoledne určena školám. Ve vagonech si každý prošel reálným příběhem, který se opravdu stal. Každá část začala několikaminutovým filmem, po jehož konci se zvedlo plátno a za ním již čekala nainstalovaná věrná kopie místa, které přímo souviselo s dějem. Právě zde pak probíhala diskuze lektora s dětmi. Program trval celkem devadesát minut, od 15:30 hodin odpoledne pak může dovnitř zavítat i široká veřejnost.

V letošním roce navíc na návštěvníky čekala jedna velká změna. „Příběh, který byl natočen podle skutečné události, nám končí v temnotě a beznaději, kdy se Marcel předávkoval ve staré továrně. Tam se lektor rozloučí s tmou a beznadějí mladého člověka a vyzve jedno dítě, aby zmáčklo vypínačem dveře a otevřelo se světlo naděje. Přijdou do přestavěného vagonu, kde je umístěn strom života. Tam jim je vysvětleno, že celý život mají ještě před sebou a záleží na nich, koho si pustí do života a koho ne,“ popsal autor projektu Pavel Tůma.

Děti poté po lávce dojdou do tzv. inovativní klubovny, aby zde mohly s lektorem probrat, jaké bohulibé činnost mohou dělat. Novinkou od Nového roku pak budou tzv. RT hady. „Děti budou dělat dobré skutky pro město. Mohou se třeba rozhodnout půjčit si na dvě hodiny psa z útulku, dvě hodiny pak s ním potěšit babičku v domově seniorů v rámci terapie, poté pejska vrátí a my jim za to dáme jeden kredit. Ty pak s firmami proměníme za smysluplné věci,“ uvedl Tůma.

Autor projektu rovněž chystá návazné programy pro rodiče s dětmi, za několik měsíců budou také v Rakovníku. „Jmenuje se to policejní pátračka a bude určena pro rodiče s dětmi, které navštívili vlak. Zúčastní se bojovky po městě, která bude čítat dvanáct stanovišť. Jejich úkolem bude hledání indicií drogového dealera, který se v Rakovníku někde ukrývá. Až najdou indicie, vrátí se do kina a tam se bude pouštět zkrácený film a zároveň se zábavnou formou bude hodnotit, co je přestupek a co trestný čin. Zároveň se i vyhodnotí výsledky bojovky,“ dodal Tůma.