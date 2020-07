„Nyní je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem látky, za což mu hrozí v případě odsouzení až jeden rok za mřížemi,“ doplnila mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

S vysokozdvižným vozíkem narazil do zaparkovaného auta

K poměrně netradiční dopravní nehodě došlo ve středu 29. července na účelové komunikaci v areálu firmy Brano v Kuštově ulici. Osmadvacetiletý řidič řídil vysokozdvižný vozík Toyota a na přední vidlici měl naloženy čtyři palety s plastovými boxy. Ty mu stěžovaly výhled, a tak narazil do zaparkovaného vozu Volks Wagen. „Dechová zkouška byla sice negativní, ke zranění osob nedošlo, avšak lustrací policisté zjistili, že muž měl platný zákaz řízení od července 2019 do letošního července, a to za jízdu pod vlivem alkoholu. Proto ještě několik dní nesměl usednout za volant, což svým jednáním ovšem porušil,“ sdělila policistka Michaela Richterová. Škoda byla vyčíslena na 90 tisíc Kč.

Řídili pod vlivem drog

V pondělí odpoledne zastavila prvosledová hlídka v Lužné u hřbitova dva řidiče, kteří řídili pod vlivem jiné návykové látky. První z nich devětatřicetiletý muž jel osobní osobním vozem Renault a na výzvu předložil všechny doklady, dechová zkouška byla negativní, ale test na drogy ukázal pozitivní výsledek na amfetamin/metamfetamin. Stejnou látku měl v těle i o pět let mladší muž, kterého hlídka zastavila na témže místě. „Oba řidiči se nepodrobili lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu a na pozitivní test nic neuvedli,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Večer před jízdou vypil láhev kořalky

Na konci uplynulého týdne prováděla hlídka dopravního inspektorátu dohled nad bezpečnostní silničního provozu v Luženské ulici v Rakovníku, když zastavila vůz Ford Transit. Jeho řidič předložil všechny doklady, následně se podrobil dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která byla pozitivní s výsledkem 0,7 promile. S naměřeními hodnotami řidič souhlasil a uvedl, že den předtím ve večerních hodinách vypil půl litru tvrdého alkoholu. Muži byl zadržen řidičský průkaz, zakázána další jízda a událost je vedena jako přestupek,“ doplnila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Řidič u Hořoviček srazil srnu, ta z místa nehody odběhla

Ve středu 29. července na silnici první třídy č. I/6 v katastru obce Hořovičky jel jednatřicetiletý řidič ve svém voze Honda z Hořoviček na Hořesedly, když mu náhle těsně před vozidlo z levého silničního příkopu vběhla srna, čímž došlo ke střetu zvěře s levou přední částí vozidla. Řidič na místě dopravní nehody zastavil, šel se podívat, co se stalo a spatřil na svém voze pozůstatky srsti zvěře. Srna ovšem již na místě nebyla. „Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla negativní, ke zranění osob nedošlo a škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na 40 tisíc korun,“ doplnila policejní mluvčí Michaela Richterová.

Nedal přednost a zavinil nehodu

K čelnímu střetu dvou osobních vozů došlo v neděli na silnici druhé třídy č. 236 v katastru obce Roztoky. Způsobil ji čtyřiapadesátiletý řidič vozu Škoda Octavia, který jel ve směru od Kublova na Roztoky. Na křižovatce chtěl odbočit směrem na Roztoky, nerespektoval dopravní značení Dej přednost v jízdě a čelně se střetl s vozem Chevrolet s přívěsem. „Při nehodě došlo k lehkému zranění spolujezdkyně viníka nehody, která byla převezena do rakovnické nemocnice, kde zůstala i hospitalizována,“ přiblížila mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová. Dechové zkoušky na přítomnost alkoholu byly u všech řidičů negativní. Škoda byla vyčíslena na 140 tisíc korun.