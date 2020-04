Z námi oslovených by většina z nich své ratolesti do školy nepustila. „Dceru do školy rozhodně nepustíme a s tímto rozhodnutím nesouhlasíme. Nedovedu si reálně představit, jak takto maličkým dětem vysvětlit, jak by se měly chovat a co by musely všechno dodržovat. Myslím si, že vládě jde bohužel o úplně něco jiného,“ reagovala na dotaz Deníku Martina Němcová, maminka druhačky Agátky.

Také Gabriela Polcarová, která má rovněž dceru ve druhé třídě, ji do lavic před prázdninami nepustí. „Za mě je to s prominutím blbost. Takto malé děti ještě nejsou tak zodpovědné, aby vydržely mít roušku, dodržovaly odstup a hygienu. Zatím zvládáme výuku z domova. Paní učitelka posílá výuková videa a se žáky komunikuje přes Skype,“ popisuje floristka Gabriela Polcarová.

Svoji dceru nechá pravděpodobně doma i Veronika Svobodová z Rakovníka. „Za měsíc se může ještě cokoliv změnit, nicméně v tuto chvíli si nedovedu představit skloubit práci, hlídání a dojíždění na dvě hodiny školy, takže bych Zuzanku pravděpodobně nechala doma a pracovala na home office dál,“ říká Veronika Svobodová, podle níž jsou současně nastavené podmínky nesmyslné. „Buď bych děti pustila za situace, kdy by fungovala družina, obědy i škola v plném režimu, jinak bych školu vůbec neotvírala. Popravdě si nedovedu představit ani sebe, jak budu nosit v těch největších vedrech roušku, natož malé děti,“ podivuje se Veronika Svobodová, jejíž dcera navštěvuje první třídu 2. ZŠ Rakovník.

Veronika Šílová má syna ve třetí třídě a i ona se s ním domluvila, že se bude i nadále učit z domova. „Syn chtěl do školy kvůli sociálnímu kontaktu, který by mu ale stejně zakazovali. Připadá mi úplně zbytečně, aby tam děti na měsíc šly s takovými restrikcemi, jako jsou roušky, rozestupy. Nelíbí se mi to, protože v dětském kolektivu je to stejně neudržitelné a bude to spíš na škodu,“ myslí si Veronika Šílová.

Že by měly školy zůstat do prázdnin zavřené si myslí také Radek Červený, vychovatel ISŠ Rakovník. „Vím, že děti se na sebe těší a chybí jim kontakt, ale já bych syna do školy před prázdninami nepouštěl. Myslím si totiž, že učitelé všechna ta opatření stejně neuhlídají a navíc i lituji ty starší učitelky, které se musí cítit v ohrožení,“ říká Radek Červený, jehož syn chodí do páté třídy 3. ZŠ Rakovník.

Malého Ondráška zřejmě nepustí do školy ani manželé Sobkovi z Krakovce. „Situace se pořád mění, ale zatím si neumím představit, že děti, které jsou tak dlouho od sebe, by dodržovaly jakoukoliv vzdálenost. Pokud bude povinnost nošení roušek, tak lituji i učitelky, protože mluvit v ní tak dlouho a ještě když bude teplo, by bylo jistě velmi náročné,“ předpokládá Jiří Sobek, kastelán hradu Krakovec.

Podle Terezy Hudečkové z Rakovníka by měly dostat přednost ti rodiče, kteří potřebují jít do práce. „Mně je to v podstatě jedno, počkám si, jak se vyjádří ředitel a třídní učitelka z 2. ZŠ Rakovník. Ale nemám problém ani s tím, nechat dceru doma. Z organizačního hlediska se přizpůsobím tomu, jak to bude škola potřebovat,“ říká Tereza Hudečková.

Problém s posláním syna do školy nemá Jana Tlustá, žijící rovněž v Rakovníku. „Syna bych do školy klidně pustila. Přednášky o tom, že musíme mít roušku, celkem bere a akceptuje, tak doufám, že i po cestě do školy, do třídy, ze třídy a domů ji zkrátka mít bude. Děti potřebují kolektiv, být mezi spolužáky a učitelé podle mě budí respekt, děti k nim vzhlíží jinak nežli k rodičům. A jejich výklad je přece jen jiný než ten náš,“ uzavírá Jana Tlustá.