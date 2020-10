„Vůbec z toho nejsem nadšená. Když jsme si to vyzkoušeli na jaře, vím, jaké to dceři dělalo problémy, hlavně přinutit se doma učit. Denně jsme spolu strávili několik hodin nad plněním úkolů a upřímně, sama by to vůbec nedala. Navíc se musím starat ještě o druhou dceru, které není ani rok, a plnit ještě funkci učitelky a vše vysvětlovat, toho se opravdu děsím,“ neskrývá obavy Lucie Křenková ze Mšece, jejíž starší dcera Katka chodí do čtvrté třídy.

Jarmila Štolcová, majitelka jezdecké stáje ve Hředlích, má dokonce tři děti a ještě se stará o spoustu zvířat. „Nejstarší syn studuje v Praze filmovou a televizní tvorbu a máme ohromné štěstí, že může bydlet u babičky, která díky tomu, že celý život působila jako kantor na vysoké škole, může na syna dohlédnout,“ uvědomuje si.

Dohled ale samozřejmě potřebuje i její starší dcera, která chodí do 8. třídy základní školy. „Online výuka těchto žáků bez podpory rodičů je obtížná. Rozhodně obtížnější než u středoškoláků. Asi nejvíce složité je zaměstnat nejmladší dceru, která má uzavřenou školku. Moji rodiče a prarodiče bohužel spadají do rizikové skupiny obyvatel, a tak možnost hlídání je tabu,“ podotkla Štolcová. Přesto v současné situaci vidí i pozitiva. „Spoustu dětí tento způsob výuky vede k větší samostatnosti a zodpovědnosti,“ myslí si.

Důležitá jsou pravidla

Podle Martiny Němcové, majitelky kreativního kroužku Agátka, který nese název po její dceři, je důležité si stanovit jasná pravidla. „Takto se s distanční výukou dokážeme srovnat, i když to znamená hodně energie navíc, někdy i přemlouvání a vysvětlování. Nesmí to být ale nadlouho, omezeními nepřicházejí děti jen o týdny a měsíce svých školních let, ale i o mimoškolní aktivity včetně kroužků a dalších akcí. To je špatně pro ně a nic jim to dlouhodobě nenahradí,“ dodává.

Velmi náročný podzim očekává i Eva Hrdličková z Nového Strašecí, která má dvě dcery – mladší ve školce a starší ve třetí třídě. „Překvapilo mě, že online výuku budou mít jen jednu hodinu týdně češtinu, matematiku, prvouku a angličtinu a pokud se nic nezmění, tak si budou muset zbytek vypracovávat sami dle nějakého zadání,“ popsala Hrdličková, která tak se starší dcerou bude muset dopoledne vypracovávat různé úkoly, pomáhat jí s tiskem, skenováním, vkládáním do systému, do toho vařit, a hlavně zorganizovat své zaměstnání. „Sice mohu většinu času pracovat z domova, ale určitě to bude zase náročné vše stihnout,“ podotkla Hrdličková, která se nyní obává, že distanční výuka potrvá déle než necelé tři týdny.

Cvičit teď dívka musí doma

Distanční výuka podle pedagogů i odborníků má jeden podstatný nedostatek: dokáže předávat znalosti a vědomosti, ale nenahradí kontakt dětí s vrstevníky. Obzvlášť teď, když jsou zrušené i kroužky a sportovní tréninky. Například starší dcera Evy Hrdličkové závodně krasobruslí, takže bude muset doma nejen „chodit do školy", ale i cvičit sama či prostřednictvím online přenosů. „To ji opravdu velmi trápí. Připravovala se půl roku, za týden měla začít závodit a nic. Je to pro ni opravdu těžké,“ popsala oslovená matka.

Hodně záleží na dospělých

Strach rodičů se snaží zmírnit speciální pedagožka Pavla Kubíčková. „Distanční výuka může prohloubit obtíže při navazování kontaktů. Velmi ale záleží na tom, jak to uchopíme my dospělí. Musíme s nimi mluvit, ptát se jich na názor, na jejich potřeby, strachy i radosti," zdůraznila s tím, že vliv distanční výuky na budoucnost dětí či jejich nevzdělanost nevidí tak dramaticky.

Do třetí třídy 1. základní školy v Rakovníku chodí starší dcera floristky Gabriely Polcarové. Podle ní se dá distanční výuka zvládnout, ale jen v případě, že školou povinné je pouze jedno dítě. „Mladší dcera chodí do školky, takže to ještě jde. Se starší je na ošetřovném táta, a i když i ona toho měla na jaře hodně, paní učitelka naštěstí chtěla posílat hotové úkoly koncem týdne, takže jsme si práci rozvrhli,“ připomněla Polcarová. Pokud by ale prý měli ve škole obě děti, nedovede si to představit. „Sice máme počítač i notebook, ale skloubit výuku dvou různých tříd pro jednoho rodiče doma musí být nadlidský úkol,“ podotkla.