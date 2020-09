Nový školní rok nezačal ovšem pouze pro děti školou povinné, ale také pro ty ve školkách. V Mateřské škole Klicperova v Rakovníku přivítala ředitelka Irena Pavlová i zástupkyně Ivana Vágnerová v její kmenové třídě Berušek osm nových dětiček. „Je to poměrně silný ročník, ale předškoláků tu máme dokonce deset, další dva mají odklad. Zatím to vypadá, že se děti sžívají se školkou velmi dobře,“ usmívaly se.

Rakovnická 2. základní škola odchová každoročně zhruba sedmdesát prvňáků, těm současným popřál mnoho zdaru také ředitel školy Zdeněk Brabec. „Chci, aby se vám dařilo, abyste z vaší práce měli radost vy, paní učitelky i vaše rodiče. Abyste si našli mnoho kamarádů, se kterými budete trávit nejen tento školní rok,“ přivítal děti Zdeněk Brabec, který jak prvňáčkům, tak rodičům popřál především normální školní rok.

V Čisté mělo k slavnostnímu uvítání původně dojít na obecním úřadě, případně před ním, ale vzhledem k hygienickým opatřením, ale i nepřívětivému počasí, se nakonec uskutečnilo v nově zrekonstruované třídě, kde kromě pamětních listů dostaly dětičky také šerpy. Jedenáct nastávajících školáků, které povede třídní učitelka Jana Švolbová, přivítala a popřála mnoho štěstí i starostka obce Blanka Čebišová. Ředitelku školy Marii Kruntovou potěšilo, že si čisteckou školu vybírá stále více dětí i z jiných spádových oblastí, například i z Královic či ze Žďáru.

Právě odtud pochází i tatínek jednoho z nových školáků Pavel Malich, který si vybral školu podle referencí. „Chtěli jsme udělat nějakou změnu a malou dát do nějaké malotřídky, kde nebude moc dětí a po získání referencí jsme zvolili tuto školu,“ vysvětluje tatínek Pavel Malich. Nadšená ze školy byla i jeho dcera. „Těšila se od prvního dne, už jsme tady byli předtím na vítání a je opravdu se jí tu moc líbilo,“ potvrzuje.

Doslova naměkko byl z prvního školního dne také tatínek Jaroslav Henzl, který do školy přivedl svoji dcerku. „Je to naše první dítě, které jde do školy. Uvítací den byl moc hezký, já jsem v této škole také vyrůstal, takže pro nás byla Čistá jasná volba,“ říká jeden Henzl, který také přiznal, že dcera se zpočátku do školy velmi těšila, ale s blížícím se koncem prázdnin nadšení trochu odpadlo. „Hlavně, aby se to opět všechno nevrátilo a děti nechodily do školy s rouškou. Ani my rodiče si nedokážeme představit distanční výuku a bylo by to pro nás velmi časově náročné,“ dodal Henzl.

Pro 96 malých prvňáčků v úterý začala povinná školní docházka také v největší škole okresu - Základní škole J. A. Komenského v Novém Strašecí. Děti v místní škole zatím roušky nosit nemusí. Někteří rodiče doprovázející své prvňáčky již roušky nasazené měli. Všechny nově nastupující žáčky přivítal jako každý rok ředitel školy Petr Chochola, starosta Nového Strašecí Karel Filip, místostarosta Nového Strašecí Jan Bureš, starostka obce Ruda Pavlína Urbanová, starosta Rynholce Jaromír Dyntar a zástupkyně ředitele ZŠ Vlasta Ryssová. Společně dětem popřáli, ať jim nadšení z prvního dne co nejdéle vydrží.