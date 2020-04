To, že rodičky zprávu uvítaly, potvrdila i porodní asistentka Barbora Primaková. „Musím říci, že byly nadšené. Samozřejmě jsou i ženy, které to bez problémů zvládnou i bez doprovodu, ale většina jich je upnutých na svého partnera,“ povšimla si Barbora Primaková.

Doprovodná osoba musí mít u porodu ochranné pomůcky a měří se jí teplota, která musí být nižší než 37 stupňů a dotyčný nesmí vykazovat příznaky onemocnění COVID-19.

Podle primáře gynekologicko-porodnického oddělení Radka Poláčka se ulevilo také porodním asistentkám, které byly doslova na roztrhání. Vedle pečování o rodičku při porodu mají za úkol ji pravidelně kontrolovat a věnovat se jí dle jejího přání.

„Nemožnost doprovodu vnímaly rodičky opravdu špatně, což je zcela pochopitelné, ale nakonec se s tím smířily. Jsme proto rádi, že budou mít opět podporu partnera. Uleví si i porodním asistentkám, které do té doby byly zcela vytíženy a přes velký zájem jsme bohužel museli zájemkyně odmítat,“ potvrdil Radek Poláček.

Primář gynekologicko-porodnického oddělení také sdělil, že porodnost je v rakovnické porodnici nadále vysoká. „Dokonce máme asi o třicet porodů více než ve stejném období minulého roku. Narůstá především počet rodiček z Prahy a Plzně,“ povšiml si Radek Poláček.

V loňském roce z 1003 porodů bylo z okresu Rakovník zhruba 350, tedy jen o něco málo více než třetina.

Co se týče onemocnění COVID-19, zatím se v porodnici s pozitivní rodičkou nesetkali. „Nemocné nebo s vážným podezřením na Covid bychom ovšem překládali do Prahy. Pokud by překlad nebyl možný, máme zpracovaný epidemiologický plán a postupy. Pro snížení rizika přenosu nákazy by žena musela být izolována, fungovala by i zvýšená ochrana personálu a podobně. Je k tomu i doporučení české gynekologické společnosti,“ přibližuje primář.

Výsledek na přítomnost COVID-19 by měl být znám do 24 hodin. „Záleží ovšem na aktuálním počtu vzorků v laboratořích, takže reálně to může být den až tři dny,“ doplňuje Radek Poláček s tím, že rodičky jsou testovány pouze pokud mají projevy virózy nebo pokud jdou na plánovaný císařský řez.

Podle primáře gynekologicko-porodnického oddělení jeho personál bere současnou situaci velmi statečně. „Nejprve samozřejmě byly obavy, ale nyní to zvládáme profesionálně. Dokonce sestry pomáhají i ve vstupní ambulanci do nemocnice,“ dodává Radek Poláček.