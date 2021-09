Krásné nové pokoje na sedmém patře nabízí maminkám opravdový komfort. Každý disponuje moderním sprchovým koutem, záchody a novým nábytkem. Investice šly do řádů milionů korun. „Je velkou výhodou, že každý pokoj má vlastní sociální zařízení i šatnu, které předtím byly zvlášť. Na pokoj se vejdou dvě maminky a je veden jako standardní. V případě, že tam je jedna maminka a tatínek si s ní přeje zůstat, stává se z něj nadstandardní pokoj. A musím říci, že zájem ze strany tatínků je velký. Jezdí sem z Boleslavi, Plzně a dalších měst a tráví tu s nimi několik dní,“ popsala vrchní sestra Věra Helebrantová.

Rakovnická nemocnice bývá v posledních letech velmi vyhledávanou, a to i rodičkami ze vzdálenějších měst a obcí. Každoročně se zde rodí kolem tisíce dětí, dříve bylo standardem zhruba třetina. „Změnilo se to od doby, co jsme najeli na nový trend přirozeného porodu. Změnili jsme přístup k maminkám. Samozřejmě dodržujeme léčební postupy a doporučení České gynekologicko-porodnické asociace, ale dovolíme maminkám vybrat si třeba polohu při porodu, jak to vyhovuje jí. Máme alternativní způsoby tišení bolesti, snažíme se neseparovat dítě od matky, a to ani po císaři. Snažíme se o bonding po porodu a maminkám se tento přístup zamlouvá,“ potvrdila vrchní sestra a jedním dechem dodala, že tisíc porodů za rok je již na hranici kapacity dvou porodních sálů. „Na více porodů kapacitu nemáme. Navíc ani nemám dostatek personálu, který by se o maminky staral. Na každé směně máme dvě porodní asistentky a někdy se stane, že v jeden čas rodí čtyři maminky a další dvě čekají na příjem. Navíc nechceme být výrobnou dětí, jako třeba v Podolí, kde se uskuteční tři tisíce porodů za rok a není na porody čas,“ vysvětlila Helebrantová.

Na Rakovnicku je již delší dobu nedostatek pediatrů, který začal v době, kdy se v nemocnici zrušilo dětské oddělení. Absenci lékařských odborníků pociťuje porodnice každoročně zejména v létě, kdy si většina z nich bere dovolenou. „V létě k nám jezdí lékaři z fakultních nemocnic z Plzně či Prahy, odslouží si zde tři čtyři služby a pak celý měsíc pracují ve své nemocnici. Jenže v době dovolených je k nám nepouštěli, tady si vzali pediatři také dovolenou, protože si museli odpočinout, a tak jsme museli porodnici na týden zavřít. Problém s obsazováním služeb máme v létě každoročně,“ konstatovala Helebrantová.