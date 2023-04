Jde o dvě místnosti a zázemí o výměře 107 metrů čtverečních. Město, které je majitelem budovy, tam v současné době opravuje podlahy.

Iva Roubíková, která zvítězila v aukci, se má definitivně rozhodnout během následujícího týdne, kdy by měla podepsat nájemní smlouvu. Má sice jasnou vizi, ale je jí jasné, že na začátku bude potřebovat dost peněz, na opravy i vybavení. Proto také usilovně shání sponzory.

„Na myšlenku dětské herny mě přivedly moje kamarádky, se kterými jsem se setkala na úřadu práce. Momentálně už si našly práci, ale já v nápadu pokračuji a ráda bych jej dotáhla do konce. V nejbližších týdnech by měla být hotová podlaha - a musím se rozhodnout. Představu mám, ale problémem jsou finance. Třeba prolézačka musí být certifikovaná a to není levná záležitost,“ vysvětluje Roubíková.

Prolézačka za čtvrt milionu

Kromě drobných oprav a výmalby spolkne spoustu peněz vybavení. Jen zmíněná prolézačka, která by měla být základem herny, vyjde zhruba na čtvrt milionu korun. „Židle, stolečky či nájem jsou relativně za pakatel, budou ale zapotřebí i další herní prvky, deskové hry, stolní hokej nebo fotbal pro starší děti. Jedna z místností by byla využita na pohyb, druhá na posezení pro rodiče a menší děti. V Korálku se starší děti mohly nudit, já bych chtěla zabavit všechny,“ představila své plány Roubíková, která je v současné době zahradní architektkou.

V herně by měla být také možnost občerstvení pro děti i rodiče. A třeba i dětské kino. „Chtěla bych koupit dataprojektor a plátno, v Rakovníku dětské kino chybí. Promítání by bylo jednou za čas. Udělala jsem si kurz chůvy a chtěla bych zde mít i možnost hlídání dětí, ale potřebovala bych na to lidi, a ještě musím zjistit, zda je o to zájem, neboť už tu funguje dětské centrum na hlídání dětí. Asi by kvůli tomu jeden den herna nefungovala pro veřejnost,“ poznamenala s tím, že přes léto by mohly v herně fungovat i příměstské tábory.

Průzkum na sociální síti

Nabízí se také možnost posezení venku. Kousek od budovy se nachází komunitní zahrada. „Nikdo to tam moc nevyužívá, tak by stálo za to přihlásit se do komunitní zahrady a zušlechtit ji. Ti, co by nechtěli platit vstup do herny, by alespoň mohli posedět venku, máma by si vzala ven třeba kafe. Z druhé strany je i dětské hřiště, kam by se mohly dát nějaké stolky. Nespornou výhodou tohoto místa je možnost bezplatného parkování. Pokud chtěl někdo dojet ke Korálku, musel zaplatit parkovné, jinak se tam nedostal,“ konstatovala Roubíková.

Ta nyní chystá vytvořit facebookové stránky, kde by se zeptala obyvatel Rakovníka, zda by byl o herničku s občerstvením zájem.

Chybí vám v Rakovníku dětská herna s posezením? Uvítali byste ji?

Michaela Mrzenová, Rakovník



Bylo by fajn, kdyby se konečně začalo řešit, že v Rakovníku chybí vnitřní vyžití pro děti. Herničku by dozajista uvítaly všechny maminky. Budeme doufat, že to klapne, protože socializace dětí je důležitá.

Andrea Milerová, Rakovník

Určitě tady něco takového chybí. Dříve tu byl Korálek, to bylo ideální, něco podobného bych uvítala. Teď je tu jen Roubenka a Paleček. Mimo Rakovník nikam nejezdím.

Lenka Čechová, Lužná



V Rakovníku o herně nevím, my bychom ji ani moc nevyužívali. Starší syn už je velký a mladší o to nijak moc nestojí. Naposledy jsme byli v herně v Žatci, ale to kvůli tomu, že jsme se tam sešli celá rodina včetně malého batolete. Tam je to fajn, jinak jezdíme do Majalandu. Pokud nová herna v Rakovníku vznikne, tak ji využijí spíš až vnoučata.

Gabriela Polcarová, Rakovník

Nás už se herna až tak netýká, qle určitě tu něco takového chybí. Když tu byl Korálek, tak jsme tam chodívali, hlavně v zimě, kdy děti nemůžou být venku. Sníh většinou není a venku pak není jak zabavit děti. Jezdili jsme také do Prahy do velkých herních center.

Eva Hrdličková, Nové Strašecí



Naše holky už jsou větší, tak herničky tolik nevyhledáváme. Když byly ještě malé, chodila jsem v Rakovníku do Korálku, ten byl pěkný, ale pak zanikl. Teď je občas vezmu do Tobogy na Zličín, ale jinak trávíme čas hlavně venku. Pokud by v Rakovníku vznikla nová herna, bylo by to fajn, třeba ji ještě stihnou vybudovat, než budeme mít velké děti.

Vendula Šperková, Šanov

Určitě by bylo dobré, kdyby v Rakovníku nová herna byla. Popravdě ani nevím, jestli v Rakovníku nějaká možnost je. Vím, že paní Loderová tu něco měla, ale lidé to asi moc nevyužívali a musela to pustit. Jde o to, že provoz takových prostor je asi finančně dost náročný. Rakovník je v tomto i dost zvláštní, když to tu není, lidé si stěžují, a když to tu je, tak to stejně nevyužívají. Mam čtyři děti a je pravda, že herničky využíváme výjimečně. Chodíme rádi do přírody a svačinu si děláme doma.

Veronika Svobodová, Rakovník



Herna tu určitě chybí. Nám už to tolik nevadí, holky jsou na to velké, ale byla bych jedině ráda, kdyby nová herna vznikla. Nemusí to být obrovské, jako byl Korálek, ale menší, příjemná herna cenově dostupná všem maminkám.