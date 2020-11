Koronavirová krize letos ohrožuje i putování Mikuláše, provázeného čerty a anděly, do rodin s dětmi. Rodiče už začínají přemýšlet o tom, jak tradiční návštěvu nahradí. Mnozí naopak s pozváním mikulášské družiny stále počítají. Hygienici zatím definitivní pokyn nebo doporučení nemají.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek

„Na to, co bude povoleno na Mikuláše, zatím není možné odpovědět. Stejně jako veřejnost, i my čekáme na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, jaké dostaneme pokyny,“ uvedla mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová.