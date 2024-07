Minimální cena je stanovena na 10 a půl milionu korun.

O využití budovy měli v době rušení pobočky pošty zájem také rakovničtí skauti, ovšem jak již bylo řečeno, město budovu, na níž se již notně podepsal zub času, odkoupit neplánuje. Je tedy otázkou, zda o ni někdo zájem i vzhledem ke stanovené minimální ceně vůbec projeví.

V současné době tedy ve městě funguje jen tradiční pobočka na Husová náměstí. Jak uvedla mluvčí radnice Kateřina Hradilová, žádné závratné fronty se zde rok po uzavření netvoří. „Nezaznamenali jsme žádné stížnosti na její uzavření ze strany zákazníků. Pobočka na náměstí není nijak přeplněná, nikdy jsem si nevšimla toho, že by se zde tvořily nějaké velké fronty, větší než dříve. Lidé, kteří byli zvyklí posílat a přijímat balíky nyní ještě intenzivněji využívají spíše balíkovny a zásilkovny,“ konstatovala mluvčí radnice s tím, že jediné obavy panovaly ze strany zaměstnanců pobočky, kteří se v době zrušení na město obrátili. „Jan nás ovšem informovali zástupci České pošty, zaměstnanci našli uplatnění buď v pobočce na náměstí nebo v jiné pobočce. O práci tedy přijít neměli,“ uvedla.

Hlavním důvodem zrušení pobočky u nádraží byl především klesající počet transakcí. Od roku 2019 do roku 2023 to bylo o více než padesát procent. I Rakovničané potvrdili, že pobočku využívali spíše na posílání a zasílání balíků, nežli na jiné transakce. „Měla jsem ji jako hlavní pobočku i díky tomu, že zde bylo možné zaparkovat a zrušení mě mrzelo. Hlavní poštu tolik nevyužívám,“ uvedla Pavla Havlová. Další z rakovnických občanek možnosti České pošty nevyužívá vůbec. „Mně pošta všeobecně nevyhovuje. Nejvíc využívám zásilkovnu. Je levnější a nestojím tam fronty," vysvětlila Zdenka Hayden. Podobně je na tom i Antonín Vydra. „Chodil jsem na poštu na nádraží, kam jsem to měl blízko, tak jednou do roka, jinak jsem ji nevyužíval. Vůbec se mě to tedy nedotklo,“ uzavřel řidič autobusu.