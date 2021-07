"Moje připravovaná kniha bude netradiční sbírkou rakovnických pověstí a o tom, jak vznikaly, a kolik je v nich historické pravdy. Přinese i zajímavé souvislosti," seznámil s připravovaným dílem diváky v úvodu sám autor, který v dalším průběhu společně s Evou Sukovou a žáky základní umělecké školy, Jiřím Sukem i Janem Šváchou z pověstí nejen četl, ale svým až charismatickým darem vypravěčství, chvílemi okořeněným humorem o historických faktech i souvislostech si naprosto podmanil na hodinu a půl zcela zaplněné hlediště.

A tak se začaly z jeviště Roubenky odvíjet pověsti a vyprávění z dávné minulosti od roku 1252 a příběhy Libušiných proroctvích k Rakovníku, Hlaváče z Hlavačova a jeho tajemstvích, Hany z kokrdovské myslivny, mlynáře Vacka a Ludmily s Jiříkem, Kamenné panny i míst, kterými dnes obyvatelé města chodí, a znají leckdy jen málo z jejich minulosti i poselství, jako jsou třeba vzácné zvony lidově pojmenované Žebrák a Mlynář i unikátní prostor dnešního Husova náměstí.

"Dnes jsme mohli přiblížit jen některé z pověstí a to ještě ty nejzajímavější jsem si schoval do své knížky. Rád bych se s vámi setkal i přímo na místech, kde se ty zajímavé příběhy odehrávají a mají svoji atmosféru," zakončil svůj pořad Tajemným Rakovníkem publicista, badatel a spisovatel Roman Hartl, jenž pro Rakovnický deník odpověděl i na otázku, co bylo prvním impulsem, který ho do této oblasti zájmu přivedl: "To už je hodně dávno, žiju ve Slabcích, tak jsem chtěl vědět něco o minulosti místa, kde bydlím. Postupně jsem svůj zájem rozšiřoval na celý Balkán a dále na Rakovnicko a dnes třeba už zasahuje na Podbořansko i do dalších oblastí."

Miroslav Koloc