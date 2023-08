Rousínovské sympózium okoření v pátek koncert legendárních BUTY

/VIDEO, FOTO/ Stodola U Faflíků v Rousínově hostí již 25. ročník Rousínovského sympózia. To začalo v pondělí a až do pátku se každé odpoledne od 14 do 16 hodin konají výtvarné díly. V rámci nich probíhá malování na dřevěné ptáčky, domečky, kameny, tvoří se také trojrozměrné drátové objekty, nechybí ani pletení ze slámy, drátkování, výroba svíček a mnoho dalšího.

Z 25. ročníku Rousínovského sympózia. | Video: Deník/Josef Rod