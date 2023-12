Zastupitel Pavel Holub (ANO a ČSSD) na posledním zasedání zastupitelů navrhoval, aby peníze z dotace byly použity na předčasné splacení úvěru na víceúčelové studijní a společenské centrum.

„Zbývá doplatit asi 72 milionů. Jen úroky za příští rok budou činit zhruba pět milionů a splácet se bude ještě dalších osm let. Úroky velmi vystřelily vzhůru, a pokud bychom úvěr předčasně splatili, ušetříme pro rok 2024 pět milionů na úrocích a zároveň 14 milionů na splátkách. Tyto peníze by se mohly zapojit do investic,“ řekl Holub. Se svými připomínkami ale neuspěl.

Podle rakovnického starosty Luďka Štíbra (ODS) je lepší mít peníze na investice hotově, než si brát později jiný úvěr za horších podmínek. „S nápadem šetřit už jsme se zaobírali v předchozím volebním období. Máme peníze na spořicím účtu, který je schopen pokrýt úroky z úvěru i úvěr,“ vysvětlil starosta, podle kterého je ekonomika města dostatečně zdravá. Vzápětí předložil protinávrh, aby se 68 milionů zapojilo do zůstatku. „Město tak může v příštím roce čerpat dostatek financí na investiční projekty, které chceme realizovat,“ uvedl Štíbr, jehož návrh byl nakonec zastupiteli schválen.

Rekonstrukce čeká i sokolovnu

Starosta zdůraznil, že město plánuje v příštím roce rekonstrukce 1. základní školy a sokolovny. „Za 1. základní školu, kde plánujeme vestavbu učeben do podkroví, proinvestujeme v roce 2024 celkem 18 milionů a v dalším roce 40 milionů. Sokolovna bude stát kolem 20 milionů, sice máme přiznáno asi 17 milionů dotace, ale tuto akci musíme nejdříve zafinancovat. Některé další projekty jsou realizovatelné už nyní, budeme je na začátku roku soutěžit, abychom je mohli v létě dělat,“ připomněl Štíbr.

V příštím roce začne také demolice tribuny na SK Rakovník a stavba nových šaten za více než 20 milionů. Z menších investic je v plánu například rekonstrukce Riegrovy ulice a modernizace městského kamerového systému.

V příštím roce budou rovněž pokračovat četné akce, zahájené letos. Jde o rekonstrukci ulice Na Francouzích včetně dopravního řešení napojení, regeneraci městské památkové zóny v Palackého ulici, opravy ulic Jiráskova, Žlutického a Komenského náměstí na Zátiší nebo modernizace dílen a cvičné kuchyně ve 2. základní škole.

V případě volných finančních prostředků se nabízejí i další projekty, které jsou nyní v zásobníku investic. Jedná se například o úpravu šaten a sociálního zařízení na zimním stadionu, instalaci fotovoltaických elektráren, regeneraci další části botanické zahrady či opravy mostů.