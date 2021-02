V nejbližší době obec chystá napojení školky na kanalizační přípojku, dlouhodobějším cílem je vybudování nové střechy v přístavbě základní školy a její celkové zateplení.

„O rekonstrukci uvažujeme, ale reálnější by podle mě byly v dohledné době úpravy vnitřku přístavby. Je to tam hodně zastaralé, sociální zázemí je ve špatném stavu a na tyto opravy by obec sehnala snáze peníze,“ uvažuje starostka Roztok Lenka Peterková.

Co se týče střechy, její podoba vzbuzuje mezi zastupiteli obce emoce. Část z nich se přiklání k variantě šikmé střechy, někteří včetně starostky jsou pro rovnou střechu. „Na tuto variantu již máme zpracovaný projekt a i projektant rovnou střechu doporučuje. Šikmá střecha by byla mnohem nákladnější,“ vysvětluje roztocká starostka, podle níž by navíc vzniklé podkroví nemělo využití.

Využití zatím nemá ani podkroví v budově školy, kde vznikla již před lety valbová střecha. „Prostory jsou úžasné, mohly by se využívat pro výuku i zájmovou činností. Měl by zde být velký multifunkční prostor, kde by se mohlo hrát divadýlko, kde by byla další školní družina. V současné době ovšem vede schodiště do uzavřeného prostoru, který se zadělal a zateplil, aby nedocházelo k únikům. Do budoucna by bylo skvělé, kdyby se to podařilo dotáhnout do konce,“ přeje si ředitelka školy Libuše Bulantová.