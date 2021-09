V kategorii mužů padl rekord. Dva členové nastříleli neuvěřitelných 100 bodů. Povedlo se to Stanislavu Čížkovi a Ivo Bedrnovi. Po rozstřelu se umístil na 1. místě Ivo Bedrna, na 2. místě Stanislav Čížek a 3. místo s 93 body si vybojoval Vladimír Pokorný. V kategorii žen si 1. místo vystřílela Iveta Kohelová s 95 zásahy, na 2. místě s 85 body skončila Jitka Lenková a 3. místo získala Edita Volková, nastřílela 75 bodů.

Armeanová přivítala všechny, zvláště válečnou veteránku Věru Holubevu, sestru válečné veteránky Vandy Biněvské, a její dceru Natálii Varjanicu. O statečné Vandě vyšla kniha. Přestože zemřela v roce 1991 a od její smrti uplynulo 30 let, na ni není zapomenuto. Pořadatelé si váží účasti její rodiny, všech 11 ročníků s nimi při střelbách byla také Vandina fotografie. Armeanová dále připomněla 100. výročí vzniku ČsOL a také ČsOL Kladno a popřála všem střelcům a střelkyním pevnou ruku a hodně nastřílených bodů.

V pátek 10. září ve 14 hodin se v Rudě u Nového Strašecí sešli kladenští legionáři u příležitosti 11. ročníku střelecké soutěže ze samopalu vzor 58 na počest válečné veteránky Vandy Biněvské a ke 100. výročí založení Československé obce legionářské (ČsOL) Kladno. Je až neuvěřitelné, že již uběhlo 100 let od chvíle, kdy tato nejvýznamnější veteránská organizace vznikla. Záštitu nad soutěží převzala hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

