„Z tržeb jsme už neuživili ani dva lidi. Vzhledem k tomu, jak je postavený bar, jsou třeba minimálně dva za barem, pak jeden kuchař přes týden a dva o víkendu - a to už nešlo utáhnout,“ uvedl provozní.

Opravy panelky v Krušovicích čekají na zprávu, kudy povede potrubí do pivovaru

Nájemné přitom v restauraci nebylo nijak přemrštěné, za měsíc pětatřicet tisíc korun. „Ale ceny šly opravdu hodně nahoru. Když jsme před rokem a čtyřmi měsíci začínali, kilo lososa stálo 216 korun, teď už se kupovalo za šest set. Za elektřinu a plyn se nyní platilo dohromady téměř 70 tisíc korun měsíčně. Kdyby se to všechno přepočítalo na porci, musela by stát 300 až 400 korun, což by lidé prostě nedali,“ poznamenal Jaroslav Pospíchal.

Zájem o jídlo a pití byl podle něho především o víkendech nebo ve dnech po výplatě. „Po výplatě lidé přišli, ale pak to vždycky uvadalo. Třeba víkendy byly slušné a vydělávaly, ale přes týden chodily jednotky lidí a všední dny sloužily spíš jako placená reklama,“ povzdechl si provozní.

Od konce ledna je restaurace prázdná

V současné době se tak v bývalé Slavii po více než roce hledá opět nový nájemce. Ten dosavadní se musí vystěhovat do konce února. Restaurace přitom nefunguje už od konce ledna.

Restaurace Tyršák, jejíž provozní Roman Jašek je shodou okolností bývalým provozním restaurace Šalanda, byla nucena v průběhu ledna zrušit rozvoz jídel. V provozu už bude pouze v koupací sezoně, kdy je Tyršovo koupaliště otevřeno pro plavce, kolemjdoucí a cyklisty.

Stavby za tři čtvrtě miliardy: spojnice dálnic i třída v Mladé Boleslavi

„Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům jsme se rozhodli tuto činnost ukončit a raději se věnovat přípravě areálu na nadcházející sezonu,“ uvedl provozní v prohlášení na svých stránkách.

Hospod a restaurací ubývá také v Novém Strašecí. Vedle Jansy zbyly ještě klasická pivnice U Brejchů a Výčep práce na Křivoklátském sídlišti, z bývalého Patra se stala vietnamská restaurace, Axamit už vaří jen ve všedních dnech a pouze obědy. Například Sport bar skončil před rokem v době covidu a nyní tam sídlí vietnamský obchod.

Na Růžek hosté nezanevřeli

„Je znát, že jsme v poslední době hodně osiřeli. Vzrůstající ceny potravin a energií jsou samozřejmě problémem. Naštěstí jsme měli bohatou klientelu už před covidem a lidé pořád chodí, i v zimě, až mě to příjemně překvapilo,“ řekl hospodský pecínovského Růžku Ondřej Kinkal.

Ten také konstatoval, že ceny zůstaly stejné jako v předloňském roce, kdy se zdražilo naposledy. „Nechtěli jsme zákazníky odradit, ale pivo už budeme muset malinko podražit, protože zdražily i všechny čtyři pivovary, od kterých odebíráme. Mám trochu výhodu v tom, že jsem hospodu dostal od táty a platím snížený nájem, než by platit někdo jiný. V době největší krize mi ho táta odpouštěl, jinak by to pro mě bylo o dost těžší,“ poznamenal pecínovský hospodský. Další náklady mu ale samozřejmě stoupají, například za elektřinu platí trojnásobek oproti stavu před dvěma lety.

Podniku prospěl návrat oblíbeného kuchaře

Zdražili i v restauraci mutějovického pivovaru, podle majitele Karla Klátila ale nejde o výrazné navýšení. „Obědové menu stojí maximálně 159 korun, což je vzhledem k současné situaci přijatelné. Počet zákazníků není úplně stejný jako před covidem, ale vrátil se nám náš dobrý kuchař a je to znát, co se týče kvality i přístupu lidí,“ dodal Klátil.