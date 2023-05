„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví a výtržnictví,“ dodala Richterová.

U čtveřice zraněných, které záchranáři převezli po bitce do nemocnice, nešlo o vážná zranění ani popáleniny. „Byla to zranění lehčího charakteru, jako jsou otřesy mozku nebo odřeniny,“ řekl mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant.

Brigádníci pracovali na zavádění chmele ve společnosti Agrochmel Kněževes. Radek Gregor, jednatel Agrochmele, má podle svých slov všechny informace o konfliktu pouze zprostředkovaně a neměl ani možnost s brigádníky hovořit. „Firma, která tu brigádníky měla, s nimi vždycky řešila vše sama. Nejsou to naši zaměstnanci,“ uvedl Gregor.

Stížnosti na brigádníky se opakovaly

Na brigádníky se v posledních týdnech množily stížnosti. Potvrdila to místostarostka městysu Zdena Malafová. „Tuto sortu lidí bych raději vyměnila za studenty, jako to bylo dříve. To tu bylo veselo, teď mají lidé obavy, nepouštějí děti samotné ven. Brigádníci se pohybují ve větších skupinách, pokřikují na dospělé i na děti a dělají nepořádek,“ popsala nesnáze Malafová, která řešila také vniknutí do sběrného dvora. „Tahle brigáda je jeden velký problém. Nemají lidi, agentura pak sežene kohokoli,“ postěžovala si.

V pátek podle čerstvé informace Malafové už ti brigádníci, kteří se zapojili do konfliktu, ve Kněževsi nebyli. Ostatní by je měli za pár dnů následovat. „Veškeré práce by měly skončit do neděle,“ potvrdila místostarostka, podle níž je hysterie na sociální síti, živená zprávami o popálených a dokonce mrtvých, zbytečná. „ Nikdy nevíte, kdo koho vyprovokoval, ale pravdou je, že brigádníci tu nepořádek opravdu dělali. Je mi to celé líto,“ dodala. Rozuzlení je nyní na policii.