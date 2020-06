„Já nemám ohrožené investice, já mám ohrožený chod obce, protože musím financovat školu, školku, splácíme dva miliony korun na úvěrech. Až nám peníze vezmou, máme zavřít školu nebo mám přestat splácet úvěr? Stát se má chovat k obcím jako se chová matka ke svým dětem, ale on se chová jako macecha, která ty děti nenávidí,“ je rozhořčen starosta Kolešovic Martin Dvořák.

V obci se právě dokončuje vodovod za 61 milionů korun, dalších 10 milionů korun stojí vodovodní přípojky. Jedná se tedy o největší investici obce v její historii. „Investice tedy rozhodně neplánuji a nepotřebuji je. Plánovanou rekonstrukci chodníků jsme museli odložit. Chápu, že bude méně daní a proto se musíme nějak uskromnit, ale aby nám stát sebral další peníze a vyplácej je podnikatelům, to nechápu. To má přece zaplatit stát ze svého,“ myslí si kolešovický starosta.

Podobný názor má i starosta Jesenice Jan Polák. „Státní pomoc by měla putovat ze státního rozpočtu a ne z rozpočtu obcí. Vzhledem k výpadku příjmů budeme realizaci některých investic protahovat na co nejzazší termín to půjde,“ říká Jan Polák.

V Krušovicích mají rozjeté tři dotační projekty, konkrétně opravu komunikací, rekonstrukci chodníků a stavební úpravy a vybavení školy. Některý z nich obec pravděpodobně omezí, nebo pozastaví. „Naše investice to pravděpodobně ohrozí. Ještě to budeme probírat se zastupiteli, neboť jsem měla v plánu ještě úvěr, ale i s ním bychom všechny tyto investice z naše rozpočtu pravděpodobně nedali. Určitě to pro nás bude mít nějaký dopad,“ předpokládá starostka Krušovic Markéta Fröhlichová. Obec by měla přijít zhruba o dva miliony korun.

To v Čisté činí výpadky příjmů necelé tři miliony korun a také starostka obce Blanka Čebišová si myslí, že toto rozhodnutí bude mít pro obec dopad i do dalších let. „Každý rok se snažíme ušetřit peníze, abychom měli na naši spoluúčast, takže nás to samozřejmě ohrozí. Nyní si šetříme na kanalizaci a tyto peníze budou samozřejmě chybět,“ upozorňuje čistecká starostka.

Podle rakovnického starosty Luďka Štíbra bude mít rozhodnutí vlády dopad na příjem města v řádu několika desítek milionů korun. „Zatím přesně nedokážeme odhadnout, kolik se z toho vyplatí podnikatelům. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom dostali nějakou kompenzaci. Opozice navrhuje příspěvek obcím tisíc korun na obyvatele, aby se to dobře rozdělovalo, s čímž samozřejmě souhlasím. Alespoň něco by měly mít obce vykompenzované, i ony dělají podnikatelům nějakou finanční výpomoc, například v odpouštění nájemného,“ myslí si starosta Rakovníka.

Město si vytvořilo finanční rezervu, která by podle Luďka Štíbra měla pokrýt i šestnáctiprocentní propad příjmů. „Akce, kde jsou již podepsané smlouvy, se dokončují nebo jsou u konce a ty, které nebyly vypsané, jsme pozastavili až do doby, než dojde ke konkrétním výsledkům opatření. Vzhledem k tomu, že příjmy dostáváme čtvrtletně, ještě nevíme, o jakou částku se konkrétně jedná,“ vysvětluje rakovnický starosta.

Změny v rozpočtu města se budou projednávat na blížícím se zasedání zastupitelů, která se koná 8. června. „Zastupitele seznámíme s tím, že část financí jsme přesunuli na rezervní fond, který by měl sloužit pro pokrytí nějakých případných problémů. Myslím, že tam je rezerva asi 41 milionů korun, ale samozřejmě máme i další peníze na účtech s termínovaným vkladem, které bychom mohli použít na případné pokrytí nedostatku financí,“ dodává Luděk Štíbr.

Revizi v rozpočtu budou projednávat na nejbližším zastupitelstvu také v Novém Strašecí, kde například jen za květen byly daňové příjmy o 2,2 miliony nižší než v roce 2019. „Zcela jistě nás čekají velké finanční propady, nicméně budeme bojovat dál. Na konec června jsem si opět pozval poradní skupinu, aby se podívala na rozpočet města. Již na minulém zasedání jsme některé akce posunuli do dalšího roku,“ upozornil starosta Nového Strašecí Karel Filip.

Odloženo bylo například budování zázemí pro hřiště Na Kocourku za půl milionu korun, úprava plotu u haly BIOS za 400 tisíc korun. Práce na zateplení NKC v částce pět milionů korun budou fakturovány až v roce 2021, úspory v investicích do kanalizace v částce 1,5 milionu korun budou odloženy do financování do roku 2021.