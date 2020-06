Navazovalo sportovní odpoledne se spoustou her a zábavy. Děti hrály fotbal, florbal, hokejbal, rugby a zacvičily si aerobic.

„Letošní rok nám připravil nemalé starosti. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli vůbec bude možné nějaké rozloučení s dětmi uskutečnit. Po otevření MŠ nastoupila polovina předškoláků a ostatní se učili básničku doma. Chtěla bych poděkovat rodičům, protože to s dětmi zvládli skvěle. I na přípravy bylo málo času, proto jsem pyšná na svůj personál, který se ochotně vrhl do všech příprav. V projektu Děti v pohybu budeme i nadále pokračovat. Ve spolupráci s Děti a pohyb z.s. se sportovní odpoledne vydařilo. Děkuji všem trenérům ze sportovních oddílů, kteří se aktivně zapojili a těším se na další spolupráci,“ řekla s nadšením Radka Sabová, ředitelka Mateřské školy Průběžná.