„Dosáhli jsme jasného vítězství, protože jsme zvítězili v deseti ze třinácti krajů, a to je úspěch. Nicméně jako tradičně se nás budou strany pětikoalice ve většině případů obejít. U nás ve Středočeském kraji jsme získali o deset mandátů víc než v minulém volebním období a toto považuji za velký úspěch i proto, že jsme se posunuli ze třetího na první místo. Je za tím práce všech našich kandidátů a celé členské základny. Poctivě jsme si to „odmakali“. Dá se říct, že jsme byli denně mezi lidmi a tato naše práce přinesla ovoce v podobě jasného vítězství,“ konstatoval Samaš, který ovšem poukázal na to, že strany pětikoalice budou mít v zastupitelstvu „většinu“ o jeden hlas, a proto ANO ve středních Čechách podle něj zřejmě skončí znovu v opozici. „Předpokládám ale, že se budeme snažit ještě vyjednat případnou účast ve vedení kraje, ale to záleží na týmu kolem našeho lídra,“ uvedl.

Rakovnicko v osobě Samaše získalo v rámci hnutí ANO jeden mandát stejně jako v minulém období. „Jsem rád, že tak budeme mít jako oblast opět svého člověka v zastupitelstvu. Chci pokračovat ve své práci v komisi pro bezpečnost a IZS, kde se budu i nadále snažit mimo jiné o navyšování příspěvků pro dobrovolné hasiče, a to nejen na Rakovnicku. Dále chci prosazovat dobudování obchvatu města Rakovník a obce Lišany a tím zvýšit bezpečnost v regionu. Máme tady v regionu ale mnoho dalších témat, které chci řešit, jako třeba dopravní obslužnost, kapacita v domovech seniorů a jiné."