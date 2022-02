Šanovská škola se zmodernizuje, chce posílit vztah k technickému vzdělávání

/FOTOGALERIE/ Šanovská škola se zařadila po bok škol v Čisté, v Jesenici a na dalších místech rakovnického regionu, které chtějí u žáků posílit vztah k technickému vzdělávání, robotice a přírodovědným oborům. Už před časem navázala spolupráci s Akademií techniky, která vytvořila projekt na modernizaci staré budovy, zahrnující nové laboratoře, přírodovědnou a fyzikální učebnu. Realizován by mohl být do dvou let.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Den otevřených dveří v šanovské základní škole. | Foto: Deník/Josef Rod

Manažer Akademie techniky Miroslav Vrána uvedl, že v současné době už je připravena stavební část projektu, dojde ale ještě k aktualizaci. „Kvůli tomu, co se dělo minulý rok na trhu,“ vysvětlil a dodal, že termín realizace závisí také na dotačních výzvách. Podle ředitelky Bohumily Koutecké začala škola spolupracovat s Akademií techniky právě v době, kdy škola modernizovala své prostory. „Začali jsme dělat tyto činnosti v rámci moderních technologií, spolupracujeme na projektových dnech, Miroslav Vrána nám tu dělal projekt Šablony II v družině. Děti měly odborníka ve výuce a několikrát byly i u něho v akademii,“ připomněla ředitelka. PODÍVEJTE SE: Rekonstrukce Průběžné ulice v Rakovníku je u konce „Snažíme se implementovat nové vzdělávací pomůcky a podpořit pedagogy, aby moderní cestou pomohli tomuto vzdělání v rámci průmyslu 4.0 i v okrajových částech regionu. Stejný princip je už v čistecké a jesenické škole,“ vysvětlil Vrána. Akademie techniky podporuje vzdělávání také volnočasovými aktivitami. Na základě spolupráce s Místní akční skupinou Rakovnicku se podařilo vybudovat centrum Akademie techniky v Rakovníku, které odpoledne pravidelně navštěvují děti ze spolupracujících škol. I v té šanovské se žáci vzdělávají v moderních technologiích ještě před realizací zamýšleného projektu. „Myslím, že nastává doba, kdy nám svět uniká, a my bychom na to chtěli reagovat. Proto jsem rád, že školy podporují výuku v moderních technologiích,“ dodal Vrána.