/FOTOGALERIE/ Šanovské děti se po „koronavirových prázdninách“ mohou těšit na novou školku. Nová budova byla dokončena koncem roku, během zimních měsíců už se do ní stěhoval nábytek a na jaře se tu měl uskutečnit první zápis, avšak koronavirová krize tento záměr zhatila.

Nová mateřská škola v Šanově. | Foto: Lenka Rodová

„Karanténa nám do toho hodně zasáhla, ale děti o zápis nepřijdou. I když už máme všechny žádosti vyplněné, nemůžeme to dětem udělat, aby nebyly ošizené. Školku si budou moci prohlédnout, i kdyby to mělo být o prázdninách,“ ujišťuje ředitelka ZŠ a MŠ Šanov Bohumila Koutecká.