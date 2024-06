V šatnách najdou zázemí nejen hráči, ale také rozhodčí. Je zde i společenská místnost, kuchyňka či sociální zařízení. Budova je navíc zateplena oproti té původní. Náklady na šatnové buňky byly nakonec menší, než se plánovalo a to o 700 tisíc korun, a to díky započtení víceprací a méně prací. Celkově tedy město zaplatilo 21,4 milionu korun. Ušetřené finance se použijí na skladovací kontejnery, které budou umístěny na plochu po bývalé tribuně. „Ještě se v těchto dnech dodělávaly přístupové chodníky a zkrášlovací práce. Díky vyúčtování méněprací se ušetřilo tři čtvrtě milionu korun, což se krásně hodilo, protože za tuto cenu budeme pořizovat skladové kontejnery k tribuně na sportovní náčiní pro kluby. Zde to bude zamčené a nemusí se to brát do šaten. Do červencového termínu mistrovství v pozemním hokeji se sice nestihnou naistalovat, ale nejsou zase až tak potřebné. Budou dodány v září, ale hlavní je, že stojí tribuna i šatny,“ poznamenal starosta města Luděk Štíbr.