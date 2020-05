Jedná se o tři kontejnery na svozové vozidlo Iveco s hákovým nosičem, dva vanové řetězové kontejnery a jeden velký kontejner o objemu 30 kubických metrů.

„Co se týče listu, ten bude univerzální, takže se do něho může dát papír, plasty i kov jako plechovky či konzervy. Materiál se následně slisuje do balíků, čímž se ušetří místo v kontejneru. V dnešní době padesát procent nákladů na odpady činí doprava, dalších padesát procent je samotná likvidace odpadu. Čím méně se kontejner odveze, tím více se ušetří,“ vysvětluje starosta Jesenice Jan Polák.

Kromě toho dojde ve sběrném dvoře i k úpravě povrchu některých ploch. Hlavní plocha je sice vyasfaltovaná, ale na některých místech se nachází pouze kamenitý či asfaltový recyklát. „To se nám ovšem v minulosti příliš neosvědčilo, protože na tomto podkladu máme kontejnery, do kterých se hází třeba sklo a to pak nejde vyvézt. Proto povrchy ploch změníme, aby byly mnohem praktičtější, daly se udržovat a mohlo se manipulovat s dalšími věcmi, co potřebujeme,“ přibližuje jesenický starosta s tím, že se upraví rovněž nájezd z jedné váhy.

Město na oba projekty čerpá dotaci z operačního programu životního prostředí. Náklady by neměly přesáhnout jeden milion, dotace činí 180 tisíc korun.