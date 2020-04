Vzhledem k tomu, že je zde z bezpečnostních důvodů omezen počet aut, kdy v jednu dobu můžou být v areálu pouze dvě, tvoří se nejen v sobotu, ale i ve všední dny obrovské fronty. „Ty jsou prakticky pořád až ke kasárnám. Je to šílené, lidé vůbec nemají rozum. O Velikonocích bylo zavřeno, takže lidi jezdí úplně pořád a stojí třeba i dvě hodiny frontu,“ popisuje Monika Malíková, zaměstnankyně sběrného dvora.

„Už jsme prosili i lidi na facebooku, když se to opět otevřelo, ať nás tady nebombardují, ať se snaží být rozumní a jezdit postupně, že se tu všichni nevejdeme, tak sem všichni hned najeli. Ve všední dny otevíráme v jedenáct a lidé tu stojí už od půl desáté, aby byli první,“ kroutí Monika Malíková, kterou na druhou stranu těší, že lidé vzorně dodržují přítomnost dvou aut v areálu a nevjíždějí do něj bez vyzvání. „Řidiči poctivě čekají venku a čekají, až auta vyjedou, takže s tím jsme žádný problém neměli. Také roušky nosí poctivě,“ povšimla si.

Otevírací doba sběrného dvora od 8. dubna, kdy byl opět otevřen, je standardní, tedy v pondělí, středu a pátek od 11 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 17 hodin.

Nové Strašecí

V Novém Strašecí byl sběrný dvůr znovuotevřen v úterý 14. dubna, a to v omezeném režimu, tedy v pondělí a ve středu od 13 do 16 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. V následujícím týdnu už se opět obnoví běžné otevírací hodiny, tedy v pondělí a ve středu od 9 do 18 hodin, ve čtvrtek, pátek a sobotu od 9 do 13 hodin. Jak potvrdil Vladimír Kozel, který má v Novém Strašecí na starosti odpady, v prvních dnech jezdilo zhruba dvakrát tolik lidí oproti běžnému dni.

„První den byl drastický, jezdilo jednou auto za druhým, takže kluci museli korigovat, koho pustit a koho ne a museli být ve dvoře ve dvou. Takže místo nějakých dvaceti, pětadvaceti aut jich jezdilo přes čtyřicet. Po neděli, až se to opět vrátí k normálu, už by to mělo jet v normálních kolejích,“ předpokládá Vladimír Kozel.

Jesenice

Vedení Jesenice omezilo provoz sběrného dvora od 3. dubna tak, že lidé sem mohou vyložit svůj odpad pouze v úterý a ve čtvrtek od 12 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 11 a od 12 do 17 hodin. Pokud sem chtějí něco přivézt, musí se objednat předem. „Máme to kvůli tomu, aby se tu netvořily fronty. Pracovník sběrného dvora si s lidmi domluví termín, který vyhovuje a poptá se jich i na to, co přivezou za odpad, aby se na to mohl připravit. Bohužel jsou i takoví, kteří to nerespektují. Ti si musí počkat před bránou na to, až bude nějaká časová prodleva. Většina se to ale snaží dodržovat,“ popisuje starosta Jesenice Jan Polák.