Přestože se se stavbou úseku B3 mělo začít již letos, stavební řízení je nyní přerušeno z důvodu řešení smluv na věcná břemena s plynárnami. „Předpokládáme, že toto bude vyřešeno do konce října a stavební řízení bude moci pokračovat. Předpoklad vydání stavebního povolení je proto začátek příštího roku,“ sdělila tisková mluvčí Středočeského kraje Helena Frintová s tím, že všechna ostatní stanoviska KSÚS Středočeského kraje již má.

Délka stavby, která má sloužit především k převedení tranzitní dopravy na nově navrhovanou komunikaci, činí 1,85 kilometru a náklady by měly dosáhnout částky 342,5 milionu korun. Evropské peníze z IROP by měly pokrýt až 85 procent investice. Dalších pět procent z celkové částky chce Středočeský kraj získat od státu, zbylou desetinu by pak kraj zaplatil ze svého rozpočtu.

Jak to je s pozemky? Jsou převedeny či vykoupeny?

V současné době se také řeší pozemky, které se nachází v místě plánovaného obchvatu. Jak potvrdil rakovnický starosta Luděk Štíbr, město již převedlo pozemky, které v lokalitě mělo, aby je kraj od nás nemusel kupovat a nebo vyvlastňovat. „To samé pak čeká i Zátiší,“ připomněl Luděk Štíbr. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu veřejných zájmů, směny pozemků, odkupy a vyvlastnění se mohou řešit souběžně se stavbou. „To je důležité, neboť stavbu pak nemůže brzdit někdo, kdo odmítne pozemek prodat či ho směnit za jiný,“ pochvaluje si rakovnický starosta.

Podle Frintové je nyní vykoupena více než polovina pozemků a zbytek půjde na vyvlastnění.

Se zahájením stavebně náročnější části B1se v případě bezproblémového průběhu počítá pro rok 2022. V případě větších komplikací se může začít i v následujícím roce. V současné době je podána žádost o územní rozhodnutí, ale řízení je přerušeno z důvodu řešení smlouvy s Gasnet na střednětlaký plyn. „Smlouva by měla být v horizontu dní podepsána, následně bude vydáno, alespoň doufáme, kladné stanovisko od plynařů a může pokračovat územní řízení,“ upřesnila tisková mluvčí Středočeského kraje.

Stavba, která bude měřit 2,5 kilometru, mimo jiné zahrnuje i mimoúrovňovou křižovatku, mosty, protihlukové stěny, vodohospodářské objekty, elektro objekty a objekty trubních vedení.

Účelem výstavby obchvatu Rakovníka je ulehčit dopravně přetíženému středu města a zlepšit bezpečnost dopravy v daném úseku.