„Práce máme opravdu hodně, takže pokud by chtěl někdo střechu, tak jedině po Novém roce. Některé zakázky v době koronaviru byly odmítnuty nebo posunuty, ale rozhodně nás to nějak nepoznamenalo. Spíš je to horší v tom, že se vlivem posouvání zakázek vše ještě prodloužilo,“ popisuje pokrývač Libor Mikovec. Jeho slova potvrdil další pokrývač z Lužné Miroslav Fabišek. „Do konce roku máme plno. Během koronaviru se pár zakázek odmítlo, ale jinak zájem zůstává stejný,“ říká Fabišek.

Obdobná je i situace mezi zedníky. Ti se navíc během koronaviru museli obejít bez pomocných dělníků ze zahraničí, kteří do Česka za prací dojíždí. „Máme práce tolik, že ani nemám čas se s vámi vybavovat,“ reagoval na dotaz Rakovnického deníku Zdeněk Sladkovský z Chrášťan.

Pokud bude chtít někdo během prázdnin nainstalovat například nové topení, zřejmě si bude muset počkat minimálně do podzimu, což potvrdil i instalatér z Rakovníka František Červený. „Děláme ve dvou až čtyřech lidech a na dva měsíce dopředu nemůžeme už prakticky nic dalšího brát,“ potvrzuje rakovnický instalatér, podle něhož neměl koronavirus na jeho zakázky prakticky žádný vliv. „Naopak se spíš ozývali další, kteří zůstávali doma a chtěli něco s domem dělat. Možná, pokud by bylo všude zavřeno třeba rok, tak by se to projevilo, jinak ne,“ ujišťuje.

V řádu měsíců má zaplněný kalendář i jeho kolega z Pochvalova Tomáš Prask. „Je toho opravdu hodně. Během koronaviru jsme dělali kanalizaci a vodovod v jedné firmě. Tehdy se neozývali tolik lidé z domácností, ale rychle se to srovnalo. Někteří nechtějí čekat, a tak zkouší jiné kolegy, ale v dnešní době někoho sehnat je velmi těžké. Skoro nikdo se na řemeslo neučí, nebo jim stačí výuční list a jdou dělat něco jiného. Nevím, co bude, až starší a střední generace skončí,“ přemítá Tomáš Prask.

Rakovnicko a nejen to se dlouhodobě potýká také s nedostatkem elektrikářů. Jeden z nich – Jaroslav Pleier – musí brát zakázky i o víkendech. „Mám toho rozpracováno tolik, že se do konce roku vůbec nezastavím. Řemeslníků, nejen v oboru elektrikář, je dnes prostě málo, nikomu se nechce dělat rukama,“ krčí rameny.

Na nedostatek práce si nemohou stěžovat ani kominicí, avšak jejich služby už jsou přece jen dostupnější. „V horizontu dvou, tří týdnů jsme schopni vyhovět každému, ale práce jinak máme tradičně dost. V době koronaviru to trochu uvadlo a objednávek bylo méně, ale už se to zase vrátilo,“ popisuje Petr Kozemský ze Lhoty pod Džbánem.

Pouze hromosvodaři pamatují mnohem lepší časy. „Mám práce třeba na týden dopředu, ale v příštím měsíci nevím, co bude. Je to hodně nárazové. Někdy je toho hodně a někdy zase není do čeho píchnout. Třeba poté, co začalo uvolňování opatření, jsme nevěděli kam dřív skočit, všichni několik měsíců čekali a nevěděli, co bude, ale teď už to zase uvadlo,“ dodává Luboš Pravda.