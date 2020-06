/FOTOGALERIE/ Velice vděční jsou senioři za to, že po dvou a půl měsících mohou opět vidět se svými nejbližšími. Vedle návštěv jim chyběly společné aktivity či stravování, které si museli na několik týdnů odpustit.

S velkým povděkem bral opětovnou možnost návštěv i karikaturista Milan Kounovský, který má v rakovnickém domově seniorů svoji maminku. | Foto: Deník / Josef Rod

„Začalo to hrozně nevinně, ale od 5. března nastaly prudké změny. Než jsme se probudili, skončily naše společné aktivity, které děláme velice rádi, poté ustalo i společné stravování. Následující den se zrušil i harmonikářský koncert, na který jsme se moc těšili. Bylo to neuvěřitelně rychlé,“ vrací se zpět jedna z klientek rakovnického domova seniorů Malvína Melčová. Té ani tak nevadila některá opatření jako nošení roušek, ale především zákaz návštěv. „Možnost vyjet do našeho bývalého domova najednou nebyla. Museli jsme se pobývat hlavně na pokojích, kde jsme se i stravovali. Bylo to smutné a mnozí to snášeli velmi špatně. Naštěstí jsme mohli za určitých podmínek alespoň na terasu, dívali jsme se na televizi a výbornou možností byl videohovor. To nám velmi pomohlo,“ poukazuje Malvína Melčová.