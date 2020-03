Rakovnický zastupitel Jan Mudra (Změna pro Rakovník) zorganizoval na pomoci ve městě spojení skautů a pečovatelské služby. „Pečovatelská služba rozváží obědy a léky nejen klientům, ale všem potřebným, kteří se ozvou. Například starým lidem. Rakovničtí skauti nabídli pomoc a já také. Řekl jsem, že mám auto a mohu rozvážet věci,“ popsal Mudra.

Pečovatelské službě Rakovník se podle jeho vyjádření začínají ozývat lidé, kteří bydlí jinde, ale v Rakovníku mají příbuzné v seniorském věku, a z důvodu karantény a dalších opatření nemohou dojet do města a svým blízkým pomoci. „Kdyby služba přestala zvládat rozvozy, ozve se nám a využije nás,“ dodal Mudra.

Dobrovolníci, kteří by chtěli pomoci, se mohou podívat na facebookovou skupinu Jsem Rakovničan. Mudra rovněž zmínil i web www.sousedskapomoc.cz. Tam se zájemci mohou zaregistrovat a napsat, s čím mohou pomoct a v jakém městě. „Tyto stránky podle mě fungují nejlépe. Jsou tam registrovaní skauti i já a ještě pár dobrovolníků, kteří se mi ozvali. Web zaregistrované propojí s ostatními dobrovolníky,“ doplnil Jan Mudra.





I v Novém Strašecí se objevují dobrovolnické síly. „Přihlásila se mi třeba jedna psycholožka, která má oprávnění na to dávat psychologické rady po telefonu. Učitelé nastupují na lesní brigádu, při níž budou sázet stromky. Jinak jsme připravili i další možnosti a čekáme. Když se někdo přihlásí, tak toho využijeme,“ sdělil starosta Karel Filip (ČSSD).

Na krizovou situaci zareagovalo také město Stochov. K pomoci se podle starosty Romana Foršta přihlásila většina zaměstnanců úřadu. Senioři, případně rodinní příslušníci, mohou o pomoc zavolat na telefonní číslo 312 651 326, a to každý všední den od 8 do 12 hodin. „Vezmeme si telefon na člověka, jenž potřebuje pomoct, a požádáme ho, aby si připravil seznam toho, co všechno chce nakoupit. Dostupné zboží pak v obchodech zajistíme, nakoupíme a rozvezeme. Dotyčný nám zaplatí jen potraviny, které mu přivezeme. Rozvoz a donášku poskytujeme zdarma,“ popsal starosta.

