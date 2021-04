Senomatské náměstí se pyšní čerstvě upraveným prostranstvím před úřadem městyse. Krásné jezírko doplňuje pomník významného rodáka Karla Buriana, nově vysazené stromy či lavička. Také samotná budova, přesněji řečeno její vnitřek, doznal loni na podzim zásadních změn. „Museli jsme k rekonstrukci přistoupit kvůli ochraně osobních údajů. Původně tam kanceláře nebyly a mohl tam každý, kdo šel ke mně, projít kolem úřednic a cokoliv jim vyfotit mobilem. Proto jsme prostory museli předělat,“ vysvětluje starosta Senomat Tomáš Valer. Úpravy vyšly na bezmála milion korun.

Letos se Senomatští vloží do opravy střech. Ta na kostele sv. Štěpána pochází z roku 1884, od té doby se neopravovala. „Jsou tam bobrovky a vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný objekt, musí se to dělat postaru pod dohledem památkářů. Proto jsou náklady o něco vyšší,“ nastiňuje Valer. Oprava začne ještě v průběhu tohoto měsíce a provede ji firma Král PM Centrum za 950 tisíc korun.

Tatáž firma provede rovněž rekonstrukci střechy na budově základní školy, která by se měla provádět v době letních prázdnin. Ta vyjde městys na 1,5 milionu korun a podobně jako na opravu střechy hřbitovního kostela budou Senomatští žádat o dotaci. „Ještě jsme uvažovali o tom, že bychom zpřístupnili podkroví ve škole. Byl by to ovšem tak obrovský zásah do konstrukce, přineslo by to spoustu nákladů a efekt by nebyl takový, proto s podkrovím nakonec nepočítáme,“ vysvětlil senomatský starosta.

Vedení městyse se bude snažit vyjít vstříc také místní mládeži. Letos přibude v areálu místního SK mezi dětským a fotbalovým hřištěm také hřiště workoutové. „Byli u mě i mladí mužové, kteří jezdí do Lišan a do Rakovníka a ptali se mě, zda o podobném hřišti neuvažujeme, tak jsem je potěšil s tím, že jsme to plánovali pro letošek. Byť se to může zdát někomu v dnešní době jako zbytná investice, nelze tyto aktivity upozadit,“ má jasno Valer. Zakázku vyhrála firma Colmex, která ji provede za 450 tisíc korun.

Téměř dvojnásobné množství financí bude stát oprava dvou místních komunikací v místní části v Nouzově, kterou provede firma Froněk. „Loni se opravovaly silnice v Senomatech a Hostokryjích, proto jsme se demokraticky rozhodli, že nyní je na řadě Nouzov,“ konstatoval starosta.

Zřejmě až v příštím roce se bude realizovat další z plánovaných investic městyse, a sice rekonstrukce školní jídelny a mateřské školky, která by měla vyjít na zhruba šest milionů korun. „Budovy chceme zateplit a provést nový systém vytápění. Projekt se připravuje, původně jsme měli začít letos, ale v době covidu věci váznou, takže to nejspíš přesuneme na příští rok,“ dodal Valer.