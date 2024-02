Plameny na moři. Tak zní knižní prvotina teprve šestnáctiletého studenta rakovnického gymnázia Ondry Berti. Mladý talent ze Senomat, který hovoří čtyřmi jazyky, usiluje o její vydání právě v těchto dnech na nakladatelství pointa.cz, přičemž potřebuje vybrat cílovou částku 214 tisíc korun.

Obal knihy Plameny na moři.Zdroj: Ondřej BertiPsaní textů se Ondra věnuje již od útlého dětství, nejraději má fantasy a sci-fi, napsal ale také několik povídek. „Několik rukopisů jsem napsal již dříve, ale toto je první, u kterého jsem si řekl, že je dost dobrý na to, aby neskončil v šuplíku jako ostatní. Jedná se o dystopické sci-fi pro mladé čtenáře,“ přiblížil knihu mladý spisovatel.

Děj se odehrává na ostrově, který ovládnou ženy. „Ty se rozhodly odčlenit od mužů, které nechávají zavřené v továrnách uvnitř ostrova, kde jim vyrábí věci, které potřebují. Ženy na povrchu žijí šťastně a o mužích vůbec nemluví, jako by neexistovali. Hlavními postavami jsou máma a syn, kteří nesouhlasí s tímto režimem. Syn jí byl odebrán, když byl ještě dítě a snaží se dostat pryč z továrny. Poté se sejdou, společně spolu bojují a na konci je velká válka. Myslím, že je to dobré,“ popsal stručně děj šestnáctiletý začínající spisovatel.

Myšlenka sepsat tento příběh ho napadla v prosinci roku 2022 při konverzaci s otcem. „Nedalo mi to spát a od ledna do konce června jsem v podstatě denně po večerech a o víkendech stále psal. Když jsem to měl hotové, dal jsem rukopis přečíst mamce, které se to líbilo a ztotožnila se s matkou v příběhu. Líbilo se to i spolužačce, která se pro změnu vcítila do přítelkyně mladého kluka. Následně jsem se to snažil vydat všude, kde se dalo, psal jsem do Albatrosu a dalších vydavatelství, ale odpovědi zněly: jsem příliš mladý a nezralý. Nakonec mi byla nabídnuta platforma pionta.cz, kde mají mladí a začínající autoři šanci vydat knížku. Je to ovšem komplikovanější,“ konstatoval Ondra.

Ondrej Berti.Zdroj: archiv Ondřeje Berti

Ten musel nejprve založit projekt, najít knižního kolegu, který mu dělá redaktora, korektora, grafika a sazeče v jednom. Poté, co byla podoba knihy hotová, musel Ondra sepsal předprodejové texty, v nichž představil sebe i knihu samotnou a následně musel vymyslet i odměny v případě zakoupení knihy. „Myslím, že je mám zajímavé. Knihu si mohou lidé zakoupit v normální i elektronické podobě, pro prvních dvacet kupujících je 10 procent sleva, je možné zakoupit i knihu s podpisem či věnováním, nebo i knihu se staršími rukopisy či povídkami, které jsem sepsal a nebo je možné i sepsat povídku na míru,“ popsal Ondra.

Předprodej knihy začal 19. února na webu pointa.cz. Cílová částka činí 214 tisíc korun a předprodej končí za necelý měsíc. Pokud se nepodaří nasbírat tuto částku, přispěvatelům se částka vrací.