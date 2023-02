Počasí se ve středu večer vyřádilo, neušetřilo ani dálnice

„Vzhledem k trendu využívání obnovitelných zdrojů jsou v případě neúspěchu očekávány další výzvy s podobným zaměřením i v rámci jiných poskytovatelů,“ připomněla mluvčí radnice Kateřina Hradilová. Za potřebnou dokumentaci včetně zpracovatelské smlouvy, projektu a dotační žádosti zaplatí město zhruba tři čtvrtě milionu korun.

Využití střechy nad hlavním bazénem je díky nové konstrukci jasné, v případě vedlejších střech musí dojít k posouzení statikem, neboť střechy jsou původní se železobetonovými panely ze začátku 80. let minulého století.

Rakovník uvažuje o dalších střechách

Předpokládaná bilance pro hlavní střechu je 155 kWp. Při možnosti instalace i na vedlejší střechy bazénu by město mělo dosáhnout na výrobu okolo 250 kWp.

„Tento projekt považujeme za pilotní a očekáváme jeho pokračování i na ostatních střechách vhodných pro instalaci fotovoltaiky ještě v tomto roce. Budeme prověřovat především školky a 3. základní školu,“ vysvětlila Hradilová.

Nové Strašecí zamýšlí vybudovat fotovoltaickou elektrárnu na střeše objektu čistírny odpadních vod, který provozují Technické služby. Tři firmy, které byly osloveny s žádostí o cenovou nabídku, navrhují instalaci elektrárny s instalovaným výkonem 18,9 kWp. Bez bateriového úložiště, které není potřeba, protože se všechna vyrobená elektřina spotřebuje vždy v místě.

Projekt bude hotový do jara

„Výkon vychází z velikosti střechy, jde o to, aby byl maximální možný. Střecha čistírny se doslova nabízí, je v jižním svahu, veškerá vyrobená elektřina se spotřebuje, neboť spotřeba je tam obrovská, takže nebudou žádné přetoky do sítě. Projektová dokumentace by měla být hotová do dvou měsíců,“ uvedl místostarosta Nového Strašecí Jan Bureš, který odhaduje náklady na instalaci v řádu statisíců.

Město plánuje využít pro fotovoltaiku i další střechy. „Máme vyhlédnutu budovu kulturního centra, kde je rovná střecha, zajímavá je i sousední jídelna, kde je velká spotřeba elektřiny. Uvažovali jsme také o propojení obou budov, takže by se dala fotovoltaika na kulturním centru využít pro spotřebu jídelny. V úvahu připadá i školní budova,“ nastínil Bureš.