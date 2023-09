/VIDEO, FOTO/ Sezona burčáku je tu a k dostání je tato sezónní pochoutka také na některých místech v Rakovníku. Ve vinotékách se začaly během prvního zářijového týdne tvořit fronty a jak potvrdily prodavačky, pet lahve, kam se nalévá, jdou opravdu na dračku.

Sezona burčáku je v plném proudu. K dostání je i v několika vinotékách v Rakovníku. | Video: Deník/Josef Rod

„Máme ho od úterka a lidí chodí opravdu hodně, třeba hned první den, co jsem ho měla v nabídce, jsem načepovala burčáku za 10 tisíc korun,“ sdělila Ivana Ptáčková z vinotéky v průjezdu na Husově náměstí.

Ta čepuje do půllitrových, litr a půl a dvoulitrových lahví. Cena za půllitr je 46 Kč, za litr a půl 127 Kč a za 2 litry 167 Kč. „Většinou burčák nabízíme dva až tři týdny, vloni jsme ho měli docela dlouho, pak byl ještě burčák z červeného vína, který bývá úplně ten poslední. Máme ho stále od pana Jiřího Šmeráka z obce Hrušky, kterou postihlo tornádo a tak jej musíme podpořit,“ poznamenala prodavačka.

Video, foto: Sklizeň chmele na Rakovnicku finišuje. Úroda bude vyšší než vloni

Poptávka je i ve Vinotéce ve Vysoké, kde začal prodej v minulém týdnu. „Lidí chodí hodně. Objednáváme každý čtvrtek, prodáváme ho v kavárně i vinotéce. Nejčastěji berou asi litrovky, pak litr a půl, dvoulitrovky už méně. Nyní objednáváme po 150 litrech, pak to bude ubývat a následně to budeme kombinovat i s burčákem z červeného vína,“ prozradila prodavačka.

Litr burčáku zde stojí 115 Kč, litr a půl 173 Kč, 2 litry vyjdou na 230 Kč. Jedná se o odrůdu Solaris.

TIPY DENÍKU: Kam vyrazit? Babí léto nabízí na Rakovnicku i u sousedů řadu akcí

K dostání je burčák také v Tescu ve vinotéce. Jedná se o Moravský burčák z vinařství U Kapličky a vyjde na 84 korun za litr.

Za burčák se dá označovat zkvašený mošt z vinných hroznů od jednoho procenta do 7 procent alkoholu. Nejčastěji se vyrábí z raných odrůd vína a má nažloutlou barvu.

Na burčák z červeného vína si ještě chvilku počkáte

Ochutnat lze i namodralý burčák, na ten si zájemci ale musí ještě počkat. Je totiž z červeného vína a to se sklízí později než bílé. Modrý burčák je celkově odolnější, burčí déle. A tak i déle vydrží.

Kde ještě mají volná místa? Kroužky pro děti v Rakovníku se rychle plní

Otázka trvanlivosti, respektive skladování je právě ta, na kterou se lidé mají při koupi burčáku zaměřit. Je totiž stále živý, stále kvasí a tím se mění i jeho chuť. Kdo si tedy z vinotéky domů odnese burčák, večer si ho dá a nechá si trochu i na další den, může si být jistý, že pak bude už nápoj úplně jiný. Nebude tolik sladký. Případný třetí den už ani chutný.

Vzhledem k tomu, že stále kvasí, měl by se uchovávat v neuzavřeném obalu. To znamená: nikdy nedotahovat víčko u pet lahve. Pít by se měl spíš při pokojové teplotě, uložený v chladničce ale vydrží déle.