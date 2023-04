Zelený čtvrtek začíná v 15 hodin. Postupně tam vystoupí místní The Smallpeople, Tomáš Karlík, KJ Sax, Jezerel, Dr. Vykape a Lidopop. Další akce následuje v posledním dubnovém dni, kdy jsou připraveny tradiční čarodějnice.

„V září bude tradičně Brutus. Měly přijet i Tři sestry, ale kapela nechtěla vystoupit dvakrát ve stejném regionu, takže možná až příští rok. Tyršova lávka se letos neuskuteční, s pořádáním akcí je hodně starostí a my chceme mít koupací sezonu zaměřenu opravdu na koupání a pobyt, nikoli na akce. Nebude ani Papů fest, který pořádal Honza Šulc,“ vysvětlila zaměstnankyně Tyršova koupaliště Veronika Hořejší.

Provozovatelé Tyršova koupaliště manželé Jaškové chystají pro návštěvníky před koupací a pobytovou sezonou několik novinek. Ceny vstupného i za pronájem chat letos i přes rostoucí náklady zůstávají beze změn, zdraží pouze některé služby.

V deseti nejmenších chatkách, kde stojí ubytování za jednu noc 400 korun, jsou nové police a stoly. „Materiál financovalo město, jinak jsme to realizovali sami. Město také dokoupilo nová povlečení. Bouda, kde je plavčík, je nově obložena dřevem. Původně jsme ji zamýšleli jako ubytovací, ale nyní je v plánu spíše sauna, ještě jsme se ale nerozhodli. Každopádně pokud tam bude sauna, tak až v příští sezoně,“ konstatovala provozní Tyršova koupaliště Eva Jašková.

Chatky po rekonstrukci

V areálu se nachází také 10 velkých chatek s přímotopy a lednicemi, kde je cena je 600 korun za noc, a čtyři rodinné chaty za stejnou cenu, které rovněž nedávno prošly rekonstrukcí.

„Pomalu začínáme, sociálky fungují, jen tu není občerstvení. Už jsme tu měli několik ubytovaných, záleží i na akcích v Rakovníku. Přespříští víkend máme obsazeny tři chatky díky cyklozávodu,“ přiblížila Jašková, podle které by měla být restaurace otevřena až v létě v době hlavní sezony.

Loňskou koupací i pobytovou sezonu hodnotí jako velmi úspěšnou - i díky příznivému počasí. „Už v květnu bylo opravdu hezky a pokračovalo to až do konce prázdnin. V srpnu tu bylo také plno, i díky soustředěním, kdy byly obsazeny všechny chatky. O větší chatky je vždy zájem a už nyní jsou na léto skoro obsazeny,“ prozradila Jašková.

Letos poprvé budou hosté platit už před pobytem formou zálohovací faktury. „Udělali jsme to proto, že loni opravdu hodně lidí zrušilo pobyt na poslední chvíli nebo ani nepřijeli, a přitom měli rezervováno třeba deset chatek na celý týden a my už neměli možnost tam někoho dalšího ubytovat. Další novinkou je zdražení sprch kvůli rostoucím cenám energií ze 20 korun na 30 a zdražili jsme také poplatek za povlečení a úhrady za energie v chatkách s přímotopy ze sedmi korun na 10 za jednu kilowatthodinu,“ uvedla Veronika Hořejší.

Základní cena vstupného na koupaliště za celý den zůstává na 60 korunách, 40 korun budou opět platit děti a senioři.

Už bez rozvozu jídel

Hořejší připomněla, že právě kvůli rostoucím cenám za energie byli provozovatelé nuceni po Novém roce odstoupit od rozvozu jídel, který se už nevyplatil.

Provozovatelé areálu mají v plánu ve spolupráci s městem a Údržbou městských komunikací Rakovník nechat postavit stálé pódium, aby nemuseli pronajímat přenosné na každou akci zvlášť. „Dále do areálu přibyla U-rampa, kterou by se měli přijít dodělat místní skejťáci, ještě zbývá nějaké obložení, obroušení a natření, a od května by měla být v provozu,“ dodala Jašková.

Provozní koupaliště si pochvaluje výrazné vylepšení kvality vody, se kterou v předchozích sezonách provozovatelé bojovali, ale po loňském roce se výrazně zlepšila a stabilizovala. „Měli jsme po většinu léta první, tedy nejvyšší stupeň kvality. Do vody se dávají přírodní bakterie, vzadu u přítoku přibyl vločkovač, manžel vodu provzdušňuje ráno a večer na vodním skútru, neboť nefunguje vodotrysk, který vodu provzdušňoval. Voda je v dobrém stavu,“ vysvětlila.