„S ohledem na výstavbu kanalizace budou opravy probíhat zatím mimo obec Svojetín. Tam rekonstrukci uděláme v závislosti na postupu výstavby kanalizace. Nicméně příslušné úřady zatím neschválily navržená dopravně inženýrská opaření k této stavbě. Další jeho projednání bude ve středu 20. října,“ konstatovala Petra Kučerová.

Silnice je ve špatném stavu hlavně v okolí Svojetína a Kněževsi. Právě u Svojetína se s pracemi začne. Výměnu povrchu doprovodí úplná uzavírka, mezi Svojetínem a silnicí I/6 Praha – Karlovy Vary je v plánu od 1. listopadu do 17. prosince. Objízdná trasa pro osobní auta je stanovena přes Hořesedly a Velkou Černoc.

Rekonstrukce silnice by měla trvat do podzimu příštího roku, náklady se vyšplhají na přibližně 50 milionů. Zaplatí je Státní fond dopravní infrastruktury.

Na dálnici D6 mezi Novým Strašecím a Tuchlovicemi pokračuje Ředitelství silnic a dálnic v opravě asfaltobetonové vozovky v délce 6670 metrů. Celý úsek je kompletně vyfrézovaný a z větší části je zde položena ložná konstrukční vrstva. Před více než týdnem již byla od Tuchlovic zahájena také pokládka obrusné vrstvy z asfaltového mastixového koberce. Na mostech mimoúrovňové křižovatky u Nového Strašecí se pracuje na čištění mostních závěr.

„Práce probíhají podle schválené harmonogramu a předpokládáme, že opravený úsek předáme řidičům do užívání závěrem tohoto měsíce,“ sdělil Martin Buček z ŘSD s tím, že vedení provozu jedním jízdním pruhem na Prahu i Karlovy Vary v pravém jízdním pásu dálnice nezpůsobuje větší dopravní komplikace.

Ještě letos by se měl začít stavět navazující úsek dálnice D6 u Krupé a v příštím roce obchvaty Hořesedel a Hořoviček. U Krupé již archeologové ukončili svůj výzkum a nyní běží výběrové řízení. „Zahájení prací se bude vyvíjet od jeho ukončení a podpisu smlouvy, kde bude uveden přesný termín zahájení. Zatím tedy přesně nevíme, kdy se tak stane,“ pronesl Buček. Celý úsek by měl být dokončen do roku 2025.

Středočeský kraj plánuje také rozsáhlou opravu silnice II/228. A to v délce 18 kilometrů mezi Jesenicí a Rakovníkem. Před pár dny na ni získal stavební povolení, práce mají probíhat mezi Jesenicí a křižovatkou se silnicí II/227 u Rakovníka.