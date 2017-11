Silnice U Kracláku dostane protiskluzový povrch

Ruda /FOTOGALERIE/ – Nejpozději v příštím roce se řidiči dočkají opravy silnice mezi Rudou a Rakovníkem, a to konkrétně v lokalitě dvou zatáček „U Kracláku“. Právě v té druhé pravotočivé při směru z Rakovníka se stala v pondělí tragická dopravní nehoda. Chystanou změnu řekla Deníku Michaela Richterová, mluvčí rakovnické policie.

„Dopravní policie podala v létě podnět. Na základě toho bude ve zmíněném úseku upravený povrch silnice. Nově by zde měl být protiskluzový,“ řekla Rakovnickému deníku Michaela Richterová, mluvčí rakovnické policie. Na sociální síti se totiž objevily reakce, že by se situace, respektive stav silnice, měl řešit, a to radikálně. Kompletní rekonstrukcí zatáčky.



Jenže. Nejen podle některých argumentů diskutujících, ale také podle dopravních policistů, je problém především zakotvený v řidičích. Hlavně těch místních.

Podle mluvčí rakovnické policie v daném úseku havarují v drtivé většině řidiči z Rakovnicka, nikoliv ti z jiných okresů.

Podle vedoucího dopravního inspektorátu rakovnické dopravní policie Ladislava Hellera si totiž většina řidičů myslí, že úsek zná. „Nerespektují tak zde umístěné dopravní značky. Zatímco ti, co úsek neznají, se jimi většinou řídí,“ řekl Ladislav Heller.

Ve zmiňovaném úseku řidiče před zrádnými vlastnostmi silnice varuje nejen informativní značka o úseku častých dopravních nehod, je zde ale především snížená dopravní rychlost.



„Vše je otázkou zmíněné rychlosti, a to zejména v tomto ročním období,“ řekla policejní mluvčí Michaela Richterová s tím, že i když policisté na zmíněné silnici velmi často hlídkují, a to jak v označeném policejním voze, tak i civilním. I přesto ale jen stěží policisté tragickým nehodám zabrání.



Poslední smrtelná nehoda se tu stala v pondělí dopoledne. Čtyřiadvacetiletý řidič projížděl pravděpodobně velmi rychle pravotočivou zatáčku, vjel do protisměru, kde se střetl s nákladní soupravou. Neměl šanci přežít. A podobných nehod se zde stalo několik.

Někteří ale mohou mluvit o štěstí. V srpnu 2015 zde řidič z Kladenska v opačném směru rovněž jel příliš rychle. Vjel do protisměru a poté narazil s autem do stromu. Řidiči se nic nestalo.