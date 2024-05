Chystá se úplná uzavírka silnice č. II/228 mezi Jesenicí a Rakovníkem z důvodu opravy železničního přejezdu P1068 v k.ú. Jesenice u Rakovníka. Silnice bude neprůjezdná od 28. května do 3. června.

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5t:

Objízdná trasa povede od žel. přejezdu P1068 po silnici č. II/228 do Jesenice na křižovatku se silnicí č. I/27 a po silnici č. I/27 na křižovatku se silnicí I/6 a dále po silnici č. I/6 na křižovatku se silnicí č. III/2275 a po této silnici přes obce Hokov a Heřmanov do obce Kolešovice na křižovatku se silnicí č. III/2284 a po této silnici do obce Pšovlky zpět na silnici č. II/228.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t:

Nákladní vozy pojedou od žel. přejezdu P1068 po silnici č. II/228 do Jesenice na křižovatku se silnicí č. I/27 a po silnici č. I/27 na křižovatku se silnicí I/6 a dále po silnici č. I/6 přes obce Hořovičky a Hořesedly na křižovatku se silnicí č. II/227 a po této silnici č. II/227 přes městys Kněževes ke křižovatce se silnicí č. II/228 u Rakovníka a po této silnici č. II/228 zpět k uzavřenému přejezdu P1068.

Po celou dobu uzavírky nebude umožněn průjezd vozidlům IZS (HZS, ZZS, PČR).

Termín uzavírky musí být dodržen. Z důvodu termínově navazující úplné uzavírky silnice č. III/2276 v k.ú. Šanov u Rakovníka a silnice č. III/2288 v k.ú. Senomaty nelze termín prodloužit.